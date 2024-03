Sängerkranz Rommelsbach ehrt Mitglieder für jahrzehntelange Treue

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROMMELSBACH. Sängerkranz-Vorstand Martin Tröster begrüßte die Gäste im vollbesetzten Gemeindehaus-Saal, darunter Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser, Mitglieder des Gemeinderats, den Präsidenten des Chorverbands Ludwig Uhland Eberhard Wolf und Renate Ruck als Vorsitzende des Bezirks Achalm. »Gesang verbindet und trägt damit zur Gemeinschaft bei«, so Tröster.

Für aktives Singen wurden Wilfried Ecklmeier (10 Jahre), Heiko Ripple und Stefan Seeger (30 Jahre) sowie Manfred Armbruster (40 Jahre) ausgezeichnet. Georg Leitenberger wurde für 25 Jahre und Hedwig Speidel, die leider nicht anwesend sein konnte, für 50 Jahre Mitgliedschaft im Sängerkranz geehrt. »Obwohl sie in Mössingen lebt, ist sie seit langem eine Stütze des Vereins«, so Tröster. Das sei umso bemerkenswerter, als im Sängerkreis lange Zeit nur Männer zugelassen waren. Alle Geehrten hätten sich in vielfältiger Weise im Sängerkranz eingebracht, hob er lobend hervor.

Bürgermeister Robert Hahn verlieh Manfred Armbruster auch den Sängerring der Stadt. »Das ist ein schöner Teil des Bürgermeisteramts«, sagte er. Obwohl Armbruster inzwischen in Pliezhausen wohne, komme er regelmäßig über den Neckar zur Singprobe. Auch sei es bemerkenswert, dass Rommelsbach noch einen Männerchor habe und noch dazu gerade fünf weitere Mitglieder gewinnen konnte. Zum Sängerkranz gehört auch der gemischte Chor »No Limit«, der das Programm mit den beiden bravourös vorgetragenen Liedern »Geboren um zu leben« und »Don't stop me now« von Freddy Mercury einleitete.

Der Männerchor ließ ebenso überzeugend »Anuschka« und »Griechischer Wein« von Udo Jürgens erklingen. »Dieses Lied steht für Integration«, sagte Robert Hahn. Über 3.000 Griechen lebten in Reutlingen. »Bei der Integration spielen Chöre eine große Rolle.« Zum Schluss trugen beide Chöre in einem harmonischen Klangkörper von beachtlicher Stärke den Jürgens-Hit »Ihr von Morgen« vor. Ein Stehempfang mit buntem Buffet beendete die Veranstaltung. (GEA)