Rock-, Pop- und Jazzkonzerte in Reutlingen und der Region.

Reutlingen

Noah Diemer Trio. Die Wurzeln ihrer Musik liegen nicht nur im zeitgenössischen Jazz, sondern reichen bis hin zu den klassischen Komponisten aus der Zeit des Impressionismus. Am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, spielt das Trio im Jazzclub in der Mitte. Bereits am Freitag, 20.30 Uhr, lädt Trompeter Werner Bystrich zum Friday Jazz Jam.

Acris. Bereits als Schulband legten sie los und haben seither unzählige Konzerte im Großraum Stuttgart gegeben, Live-Erfahrungen in Frankreich und Italien gesammelt sowie Preise bei Nachwuchsfestivals gewonnen. Am Sonntag, 4. Februar, 12.30 Uhr, kommt das Leonberger Rockquintett in den Pappelgarten.

Tübingen

Biondini – Godard – Niggli. Mit Akkordeon, Tuba und Schlagzeug verschmelzen die drei Musiker mediterrane Klänge mit argentinischen und erzählen musikalische Geschichten über alle Zeitgrenzen hinweg. Am Freitag, 2. Februar, 20.30 Uhr, ist das Jazztrio im Sudhaus zu Gast.

Metalnight. Die Metalnacht im Epple feiert ihr 20-jähriges Jubiläum und hat dafür drei Bands eingeladen, die mit brachialen Gitarrenwänden und wirbelnden Drums für lautstarke Stimmung sorgen. Am Samstag, 3. Februar, 21 Uhr, lassen es die drei Gruppen A Secret Revealed, Endonomos und Woods of Grief im Epplehaus krachen.

Pfullingen

Mojo and the Shuffleboys. Die Band nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise zu den frühen Stones, zum Rock’n’Roll und Blues. Am Freitag, 2. Februar, 19 Uhr, geben die Mojos in Frau Möller’s Bar & Kitchen Einblicke in die Zeit, als Beatmusik und Rock’n’Roll die hiesige Provinz eroberte.

Glems

Nix wie Raus. Vielen Rockfans in der Region sind sie bisher noch kein Begriff, doch das könnte sich bald ändern. Denn das Quintett aus Reutlingen macht authentischen Rock mit starken Melodien, lautstarken Refrains und emotionalen Texten. Am Freitag, 2. Februar, 20.30 Uhr, kommen sie in den Hirsch.

Rottenburg

Mojopack. Das Repertoire der sechsköpfigen Formation reicht vom klassischen Blues über Rock bis zu modernem Funk und Soul und ist bekannt für ihren unverwechselbaren Mojopack-Sound. Am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr, spielt die Band um Sängerin Tine Hörmann im Old Hamburg.

Herrenberg

Joe Vox. Das aktuelle Programm des Reutlinger Sängers und Gitarristen ist die Quintessenz aus seiner mehr als 30-jährigen Karriere, ein »Best-of« und »Who’s who« aus 40 Jahren Musikgeschichte. Am Freitag, 2. Februar, 19 Uhr, kommt Joe Vox solo ins Eiscafé »La Piazza« am Marktplatz.

Meidelstetten

Arno Haas & Alvin Mills Project. Der Saxofonist Arno Haas breitet zusammen mit drei weiteren Musikern und Special Guest Jürgen Waidele das gesamte Klangpanorama des aktuellen Fusionjazz mit Eigenkompositionen und knackigen Hooklines aus. Am Samstag, 3. Februar, 20.30 Uhr, spielt das Quintett im Adler.