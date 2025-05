Reutlingerin im Finale der Quiz-Show »The Floor«

In der Sat.1-Gameshow stellen sich 100 Kandidaten auf einem LED-Boden, der in 100 gleich große Quadrate unterteilt ist. Jedes Quadrat stellt ein Wissensgebiet dar. Ein zufällig ausgewählter Kandidat fordert einen benachbarten Gegner zum Quiz-Duell in dessen Kategorie heraus.

Jeder Teilnehmer hat 45 Sekunden auf seinem Zeitkonto. Abwechselnd müssen die zwei Kandidaten Fragen beantworten. Nach jeder richtigen Antwort stoppt die Uhr. Wer zu lange braucht und wessen Zeit zuerst abgelaufen ist, verliert das Duell und muss die Show verlassen. Der Gewinner übernimmt dann das Feld des Gegners. Für die Kandidaten gilt es, taktisch zu spielen, um immer mehr Boden zu gewinnen– mit dem Ziel, am Ende der sechs Folgen den Hauptpreis von 100.000 Euro zu gewinnen.

In der zweiten Staffel von »The Floor« gilt: Wer drei Quiz-Duelle in Folge gewinnt, erhält einmalig fünf Zusatzsekunden, die er in einem kommenden Duell einsetzen kann. Am Ende jeder Folge treten die zwei Kandidaten mit den meisten erspielten Feldern in einem zusätzlichen Zweikampf um den Tagesgewinn von 5.000 Euro an. (ifi)