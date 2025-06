Reutlinger Föhrstraße wegen Kanalarbeiten teilweise gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Dienstag, 24. Juni, beginnt der zweite Bauabschnitt der Kanalbaumaßnahme in der Sondelfinger-/Föhrstraße: Die Stadtentwässerung Reutlingen (SER) wechselt den Kanal in der Föhrstraße auf rund 450 Metern Länge aus. Parallel erneuert die Fair-Netz ihre Versorgungsleitungen und das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt saniert die Asphaltdecken in diesem Bereich.

Dazu muss die Föhrstraße für den Autoverkehr abschnittsweise gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Der Gehweg kann weiterhin genutzt werden. Die Erreichbarkeit des Einkaufszentrums und sämtlicher Gewerbebetriebe in der Föhrstraße ist während der gesamten Bauzeit durchgehend gewährleistet.

Dank des zügigen Baufortschritts kann der erste Bauabschnitt – die Kanalauswechslung in der Sondelfinger Straße – deutlich früher als ursprünglich geplant abgeschlossen werden. Parallel zur Vollsperrung der Föhrstraße kann die Sondelfinger Straße am 24. Juni daher wieder für den Verkehr freigegeben werden. (pol)