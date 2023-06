Reutlinger Toilettenhäuschen wird in Berlin »olympisch«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Toilette geht auf Reisen: Für einen Einsatz bei den Special Olympics World Games in Berlin ist am Mittwoch in einem Lager im Industriegebiet Laisen ein Klohäuschen verladen worden, das speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen zugeschnitten ist. Es verfügt über ausreichend Platz für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer, einen Lifter sowie einen Wickeltisch für Erwachsene und Kinder und ist somit wie gemacht für den Einsatz bei der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. Tausende Athleten und Athletinnen treten in der Hauptstadt vom 17. bis 25. Juni in 26 Sportarten an.

Toilette bewährt sich in Reutlingen seit 2018

Die Stadt Reutlingen besitzt den mobilen Container – neben zwei stationären Toiletten für alle im Rathaus und in der Krämerstraße – seit April 2018. Die Toilette kann beispielsweise für jede Veranstaltung im Stadtgebiet Reutlingen genutzt werden, um zu gewährleisten, dass niemand aufgrund seiner besonderen Bedürfnisse ausgeschlossen wird.

Für die Vermietung ist das Team des Behindertenbeauftragten der Stadtverwaltung zuständig. Die Mietkosten unterscheiden sich laut Stadtverwaltung nur unwesentlich von den Kosten der Anmietung einer konventionellen mobilen Toilette - auch deshalb sollen die Veranstalterinnen und Veranstalter ermutigt werden, die mobile Toilette für alle für ihre Veranstaltung zu nutzen, wie das bislang bereits etwa beim Festival Kultur vom Rande oder dem Neigschmeckt-Markt passiert ist.

Seit 2022 verzeichnet das Team des Behindertenbeauftragten ein steigendes Interesse an der mobilen Toilette für alle. Und zwar nicht nur in der Stadt. Auch überregional und bundesweit werde das Team beratend zur Anschaffung einer mobilen Toilette angefragt. (a)

