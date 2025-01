Reutlinger Studenten zeigen Stadtverkehr der Zukunft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der intelligenten Stadt der Zukunft bestimmt vernetzte Mobilität das Stadtbild. Öffentliche Verkehrsmittel werden attraktiver und sollen hochwertige Erlebnisräume bieten. Dabei wechseln die Anforderungen an die Innenausstattung fast stündlich: In Stoßzeiten bieten viele Stehplätze mehr Kapazität, komfortable Sitz- oder Transportflächen erfüllen in Randzeiten andere Aufgaben. Variabilität im Innenraum ist also gefragt.

Studierende des Bachelorstudiengangs Transportation Interior Design sowie des Masterstudiengangs Design nahmen diese Vision zur Grundlage ihrer Arbeit und setzten sich daher mit dem Thema »Future Urban Public Mobility« auseinander.

Interaktion zwischen Fahrzeug und Fahrgast

Der Projektpartner MAN Truck & Bus SE briefte die Teams auf autonom fahrende Stadtfahrzeuge, deren Interieur attraktiv, smart und flexibel sein soll. Außerdem sollte die Interaktion zwischen Fahrzeug und Fahrgästen im Fokus liegen. Entstanden sind innovative Lösungen, die den Fahrgästen und der Stadt Zusatznutzen bieten und mit neuen Ideen ihre Bedürfnisse aufgreifen. »Wir sind begeistert von den unterschiedlichen Ansätzen zur Gestaltung eines Stadtbusses der Zukunft«, fasst Stephan Schönherr, Vice President Head of Design & HMI bei MAN Truck & Bus SE, die Zusammenarbeit mit den jungen Talenten zusammen. »Sie haben sich viele Gedanken gemacht, unsere Praxisanforderungen einfließen lassen und ihre Konzepte überzeugend in Grafik-, Material- und Videoformen präsentiert«, lobt er weiter die professionelle Ausbildung in diesem Studiengang.

Ihre Ergebnisse zeigen die Studierenden in einer Werkschau am Freitag und Samstag, 31. Januar und 1. Februar, von 10 bis 17 Uhr im Texoversum. Bei einem Rundgang durch die aufwendig gestalteten Präsentationen können die Besucher mit der VR-Brille zur virtuellen Reise in die visionären Fahrzeuge einsteigen. Studierende und Lehrende stehen für Gespräche zur Verfügung – eine gute Gelegenheit, exklusive Einblicke in die Studieninhalte zu bekommen.

Individuelle Mappenberatung

Highlight am Freitag ist um 16 Uhr die Auszeichnung der besten Konzepte durch den Projektpartner MAN. Am Samstag bietet Professor Andrea Lipp-Allrutz für Interessierte ab 13 Uhr eine Studiengangsberatung an. Von 14 bis 15 Uhr gibt es die Möglichkeit zur individuellen Mappenberatung und zum Mappentraining. (eg)