Reutlinger Scheibengipfeltunnel von Donnerstag auf Freitag gesperrt

In der Röhre des Scheibengipfeltunnels.

REUTLINGEN. Die B 312 muss im Bereich der Ortsumfahrung Reutlingen von Donnerstag, 16. Mai, auf Freitag, 17. Mai 2024, für den Verkehr gesperrt werden. Hierbei erfolgt in der Zeit von 19 bis 22 Uhr eine Vollsperrung des Verkehrs. Im weiteren Verlauf von circa 23 bis 6 Uhr ist zudem nur die Fahrtrichtung Nord vom Südbahnhof nach Sondelfingen nicht befahrbar.

Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen durch die Ortsdurchfahrt Reutlingen und wird an den Verkehrsableitungen über die Wechselwegweisung automatisch angezeigt. Für den Zeitraum der Sperrung wird das LKW-Durchfahrtsverbot in der Ortsdurchfahrt Reutlingen aufgehoben. Ortskundigen wird empfohlen, den Teilabschnitt gegebenenfalls zu umfahren.

Grund: Instandhaltungsarbeiten

Anlass für die Verkehrsbeschränkung sind kurzfristige Instandhaltungsarbeiten an den Sicherheitseinrichtungen im Scheibengipfeltunnel. Zeitgleich werden parallel dringende Asphaltreparaturen im Bereich der Fahrbahn des Tunnelvorfelds durchgeführt. Die Sicherheit des Verkehrs, der Schutz der Arbeitskräfte, der notwendige Maschineneinsatz sowie die Qualitätssicherung der Ausführungsarbeiten erfordern hierfür eine Verkehrssperrung der Bundestraße. Um die Verkehrsbeeinträchtigung jedoch so gering wie möglich zu halten, werden die Maßnahmen außerhalb der Hauptverkehrszeiten in den verkehrsärmeren Abend- und Nachtstunden ausgeführt.

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen auf den klassifizierten Bundes-, Landes- und Kreisstraßen können im Baustellen- und Ereignismanagement (BEMaS) des Landes Baden-Württemberg hier abgerufen werden. (eg)