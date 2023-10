Reutlinger Scheibengipfeltunnel nachts gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Scheibengipfeltunnel müssen an den Sicherheitseinrichtungen routinemäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Hierfür ist eine Vollsperrung der Ortsumfahrungen notwendig. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden diese Arbeiten weitestgehend in der Nacht durchgeführt. Die Sperrung des Scheibengipfeltunnels erfolgt von Dienstag bis Freitag, 10. bis 13. Oktober, sowie von Montag bis voraussichtlich Mittwoch, 16. bis 18. Oktober, beziehungsweise optional Donnertag, 19. Oktober.

Weiträumig umfahren

Gesperrt ist der Tunnel täglich zwischen 21 und 5 Uhr. Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen durch die Ortsdurchfahrt Reutlingen über die örtliche Wegweisung. Für den Zeitraum der Sperrung wird das Lkw-Durchfahrtsverbot in der Ortsdurchfahrt Reutlingen aufgehoben. Alle Umleitungen werden über die vorhandenen Wegweisungen automatisch angezeigt. Ortskundigen wird empfohlen, den Teilabschnitt weiträumig zu umfahren.

Durch den verkehrsbedingten Schmutzeintrag in Straßentunneln wird die Wahrnehmbarkeit der Tunneleinrichtungen vermindert. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind deshalb Tunnelreinigungen notwendig. Alle betriebstechnischen Einrichtungen werden zeitgleich gewartet und defekte Teile dabei sofort ausgetauscht. Bereits zwischen dem 9. und 13. Oktober wird der Ursulabergtunnel nachts gewartet. (a)