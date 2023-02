Reutlinger sammeln für türkische Erdbebenopfer

Rettungskräfte suchen nach Überlebenden in den Trümmern von Gebäuden in Gaziantep.

REUTLINGEN/GAZIANTEP. Am heutigen Nachmittag öffnet das Foyer des SSV Reutlingen direkt unter der Tribüne des Kreuzeichestadions, damit Sachspenden für die Menschen im türkischen Erdbebengebiet abgegeben werden können. Zwischen 16:45 und 19:45 Uhr werden alle Dinge gesammelt, die für die von den verheerenden Erdbeben betroffenen Menschen unentbehrlich sind.

Dogan: Ich wusste sofort, dass ich helfen muss.

Organisiert hat die Aktion der Reutlinger Turgay Dogan, der seine Wurzeln in der von der Naturkatastrophe schwer getroffenen Region hat rund um die Großstadt Gaziantep hat. »Als ich die unvorstellbaren Bilder gesehen habe, wusste ich sofort, dass ich helfen muss«, sagt Dogan dem GEA. »Gebraucht werden vor allem Dingen Windeln, Hygieneartikel, speziell auch für Frauen, Decken und Schlafsäcke, Taschenlampen und Batterien«, erklärt Dogan, der für den Transport mit einem Logistikunternehmen zusammenarbeitet.

Wer also die genannten Artikel besitzt und abgeben möchte, kann das unkompliziert heute Nachmittag am Kreuzeichstadion. Dogan versichert, dass alles koordiniert ablaufen werde und die Hilfsgüter dem Katastrophenschutz und den Hilfsorganisationen vor Ort überlassen werden, damit eine geordnete Verteilung an die Bedürftigen gewährleistet ist.

Inhaber des Reutlinger Lava Grillhaus schicken mehrere LKW los

Alle Hände voll zu tun haben derzeit auch Raheme und Tuncay Ulukir, Inhaber des Lava Grillhaus in Reutlingen. »Wir haben zunächst eine kleine Spendenaktion mit zwei Sprintern geplant«, sagt Raheme Ulukir, die aus der betroffenen Region stammt, »aber anscheinend hat es sich sehr schnell unter unseren Landsleuten herumgesprochen«. Ein »großer LKW« mit Hilfsgütern ist bereits in Richtung Türkei aufgebrochen, ein weiterer soll am Abend starten. »Am Mittwoch wollen wir dann nochmal zwei LKW losschicken.« Am Lava Grillhaus (Am Heilbrunnen 97, 72766 Reutlingen) können weiterhin Spenden wie warme Winterkleidung abgegeben werden. »Wir suchen auch Leute, die uns helfen können, die Spenden von Tüten in Kartons umzupacken«, sagt Raheme Ulukir. »Wir haben vom türkischen Konsulat diese Anweisung bekommen.« Aber nicht nur deshalb müsse alles zügig gehen. »Viele Leute in der Türkei drohen zu erfrieren.«

Auch die Stadt Pfullingen hat gemeinsam mit dem DRK Ortsverein Pfullingen eine Spendenaktion eingerichtet. »Alle Spenden werden gezielt für die Opfer in den betroffenen Erdbebengebieten verwendet«, schreibt Bürgermeister Stefan Wörner auf Instagram. (GEA)

Weitere private Sammelaktionen in Reutlingen und der Region