Reutlinger Open Air Kino war erneut ein voller Erfolg

REUTLINGEN. Am vergangenen Sonntag endete das Open Air Kino mit einer gut besuchten Preview-Vorstellung der deutschen Tragikomödie »Sophia, der Tod und ich«. In zweieinhalb Wochen waren an 18 Abenden insgesamt 3.600 Besucherinnen und Besucher im Spitalhof zu Gast, im Schnitt fast genauso viele wie im Vorjahr, als mit 5.000 Besucherinnen und Besucher an 23 Abenden ein neuer Allzeit-Rekord aufgestellt wurde.

Seit diesem Jahr ist das Kulturamt der Stadt Reutlingen zusammen mit dem genossenschaftlichen Programmkino »Kamino« für das traditionsreiche Reutlinger Freiluft-Event verantwortlich. Kamino-Geschäftsführer Andreas Vogt ist sehr zufrieden mit der diesjährigen Saison: »Das Open Air Kino ist für viele Reutlingerinnen und Reutlinger ein fester Bestandteil ihres Sommerkalenders. Trotz Hagel, Regen und Kälte in der ersten Woche haben wir nach dem Rekordjahr 2022 erneut einen großartigen Erfolg erreicht. Von vielen Stammgästen gab es ein dickes Lob für unsere Filmauswahl.«

Nächstes Jahr 25. Auflage

Dreimal waren alle 400 Plätze im Spitalhof belegt: bei den beiden französischen Komödien »Die einfachen Dinge« und »Die Rumba-Therapie« sowie bei der Bestseller-Verfilmung »Der Gesang der Flusskrebse«. Publikumsfavoriten waren auch Karoline Herfurths Komödie »Einfach mal was Schönes« und der Hollywood-Blockbuster »Indiana Jones und das Rad des Schicksals«. Im August 2024 ist die 25. Auflage des Open Air Kinos im Spitalhof. (eg)