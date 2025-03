Reutlinger Landrat feiert Dienstjubiläum

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Seit 25 Jahren ist Landrat Dr. Ulrich Fiedler bereits im Öffentlichen Dienst tätig, davon fast vier Jahre als Landrat des Landkreises Reutlingen. Dafür wurde er vergangene Woche im Rahmen einer gemeinsamen Feierstunde für Jubilare und Ruheständlerinnen und Ruheständler des Landratsamtes im Großen Sitzungssaal geehrt. Regierungspräsident Klaus Tappeser überbrachte Glückwünsche und eine Urkunde zum 25-jährigen Dienstjubiläum.

Von 2009 bis 2021, und damit fast die Hälfte seiner bisherigen Dienstzeit, war Dr. Ulrich Fiedler Oberbürgermeister der Stadt Metzingen. Ob Ausbau der Kinderbetreuung, Bildung oder Wirtschaftsförderung, in den zwölf Jahren als Oberbürgermeister brachte er zahlreiche Vorhaben voran. Bürgernähe und Bürgerbeteiligung seien Fiedler dabei immer zentrale Anliegen gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Daran knüpfe er auch als Landrat des Landkreises Reutlingen an. Eine weitere Konstante über die verschiedenen öffentlichen Ämter hinweg: Fiedlers Begeisterung für den Sport, insbesondere für Handball und Fußball. Mitunter kann man ihn daher bei den Tussies Metzingen oder beim VfB Stuttgart treffen.

Am 1. April 2021 übernahm Fiedler die Verantwortung für den Landkreis Reutlingen. Als neuer Landrat war er zunächst mit der Corona-Pandemie konfrontiert. Weitere Herausforderungen folgten, unter anderem durch hohe Flüchtlingszahlen und die allgemein schwierige finanzielle Lage der Kommunen. Der Landrat trieb darüber hinaus Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Bildung weiter voran.

Ein Anliegen sei Fiedler außerdem, die Energiewende zu befördern, beispielsweise durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und Projekte im Bereich Wasserstoff. Kürzlich wurde zudem ein Modellprojekt auf den Weg gebracht, welches die gesundheitliche Versorgung im Landkreis als Ganzes in den Blick nimmt.

Seit 2000 im Öffentlichen Dienst

Wesentlicher Bestandteil des Gesamtkonzeptes sind dabei auch die Kreiskliniken Reutlingen. Seit seiner Amtseinführung habe Landrat Fiedler viel in Bewegung gesetzt – sowohl innerhalb des Landratsamtes als auch im Landkreis. Viele Prozesse und Veränderungen finden im Hintergrund statt.

Sie dienen mitunter auch der Vorbereitung auf den Umzug in das neue Reutlinger Landratsamt. Er steht 2026, passenderweise in seinem 26. Dienstjahr an.

Seine Karriere im Öffentlichen Dienst begann Fiedler im Jahr 2000, zunächst als Regierungsrat im Bayerischen Staatsministerium des Innern. Dort arbeitete er im Sachgebiet Straßenrecht der Regierung von Schwaben und leitete später die Abteilung »Recht und Verwaltung« beim Straßenbauamt Kempten.

Ab 2003 führte ihn sein Weg in den Landkreis Günzburg, wo er als Geschäftsbereichsleiter »Zentrale Steuerung und Service« und als Europabeauftragter arbeitete.

Nebenberuflich war Dr. Ulrich Fiedler als Geschäftsführer des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller tätig. Ab 2005 leitete er dann als Kanzler die Geschicke der Hochschule Neu-Ulm, bis er 2009 schließlich sein Amt als Oberbürgermeister der Stadt Metzingen antrat. (eg)