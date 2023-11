Reutlinger Kriminacht bietet große Spannung - Erlös geht an Hilfsverein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Viele Krimifans warten schon gespannt auf die nächste Kriminacht in der Vorweihnachtszeit, organisiert von Syndikat, Reutlinger General-Anzeiger und dem Verlag Oertel+Spörer. Bald ist es wieder so weit! Am Freitag, 8. Dezember, 19 Uhr, geht das inzwischen 14. traditionelle Krimifest in bewährter Manier im GEA-Pressezentrum am Burgplatz (Oertel+Spörer-Saal) über die Bühne. Und natürlich ist es wieder eine Benefizveranstaltung. Der Erlös geht in diesem Jahr an den Reutlinger Verein Menschenkinder. Der Karten-Vorverkauf beginnt heute.

Zehn Autorinnen und Autoren lesen an diesem Abend aus ihren neusten Krimiwerken. Die Bandbreite der Geschichten ist riesig. Es wird gemeuchelt, gemordet, geliebt und betrogen, glücklicherweise nur auf Papier. Und nach wenigen Minuten Lesezeit darf dann wieder das erfahrene Kriminacht-Publikum eingreifen und die Autorin oder den Autoren mit einem lauten »Peng« mundtot machen.

Christmas Wonderland mit Hund

Manchmal geht es in den Geschichten mörderisch-besinnlich zu, wie bei Petra Naundorfs schräger schwäbisch krimineller Weihnachtsgeschichte »Christmas Wonderland mit Hund«. Andererseits kann es aber auch hochaktuell werden, wenn der Metzinger Autor und Vorstandsmitglied des Syndikats, Walther Stonet, seinen neusten Krimi »Akte Vakzin« vorstellt, der von Wirtschaftsspionage und Cyberkriminalität handelt.

Zum ersten Mal bei der Kriminacht dabei ist der Münchner Autor Eric Sander. Auch sein Roman greift ein brisantes Thema auf. In »Die letzte Wahl« geht es um eine »Volkspartei«, die den Umsturz in Deutschland anstrebt. Eric Sander wurde 2022 für den renommierten Glauser-Preis des Syndikats in der Kategorie »Debütroman« nominiert.

Spannung, Humor und Liebelei

Bei der 14. Benefiz-Kriminacht am Burgplatz, die von der Reutlinger Kreissparkasse erneut mit 1.000 Euro unterstützt wird, trifft das Publikum auch auf altbekannte Gesichter, die viel Unterhaltung versprechen. So liest der SWR-Moderator Edi Graf zusammen mit Veronika Wieland aus »Trüffel to Go«, einer Krimi-Spezialitätenmischung aus Spannung, Humor und Liebelei. Und die Reutlinger Journalistin Uschi Kurz taucht in »Schwabens Abgründe« hinab. In ihrer Geschichte läuft ein Banküberfall komplett aus dem Ruder.

Ruth Edelmann-Amrhein stellt ihren zweiten Krimi mit ihrer Ermittlerin Theodora Klein und deren Assistenten Georg Eisele vor. In »Theodora und der Tod des Richters« spielen eine verkohlte Leiche und ein alter, unaufgeklärter Mordfall eine große Rolle. Schwäbisch wird es auch, wie immer, bei Autor Werner Kehrer und seinem Reutlingen-Krimi »Kalte Herberge«. Allerdings führt diese Geschichte diesmal auch ins österreichische Ischgl.

Neue Gesichter bei der Kriminacht

Zum zweiten Mal bei der Kriminacht dabei ist Inge Zinßer mit »Evas Tod«. In diesem Krimi machen sich zwei »Ermittlerinnen« auf die Fährte einer spurlos verschwundenen Frau.

Das Reutlinger Krimi-Publikum kann sich aber auch auf weitere neue Gesichter freuen. So liest Ingrid Zellner aus ihrem Roman »Rattenweihnacht«, der von einer Frau handelt, die ihr Gedächtnis verloren hat. Und die Rottenburgerin Catrine Bauer lässt in »WintersSpuren« ihre Hauptakteurin Henry den mysteriösen Mordfall ihrer Mutter aufklären.

Blutrote Getränke und Live-Musik

Auch in diesem Jahr fließt der Erlös der Veranstaltung wieder einem guten Zweck zu. Finanziell unterstützt wird diesmal die Arbeit des Reutlinger Vereins "Menschenkinder", der sich um Kinder und Jugendliche kümmert, deren Eltern suchtkrank oder psychisch krank sind.

Natürlich dürfen bei der Krimi-Veranstaltung am Burgplatz auch die blutroten Getränke und Schmalzbrote nicht fehlen – und vor allem auch nicht die Live-Musik. Für die sorgt wie immer in den vergangenen Jahren die einzige Reutlinger Journalisten-Band »Headline«, die sich an dem Abend dem Anlass entsprechend in »Deadline« umtauft. Die Moderation für den Abend haben Iris Goldack und Veit Müller übernommen. (GEA)