Reutlinger Gymnasiasten präsentieren Gründer-Idee gegen Lebensmittelverschwendung

REUTLINGEN. »RescuEat« – so heißt die Geschäftsidee, mit der Jannik Strobel, Ruiheng Shan, David Fuchs und Julian Mayer aus Reutlingen beim Schülerwettbewerb »Jugend gründet« erfolgreich unterwegs sind. Das Quartett vom Albert-Einstein-Gymnasium erklärt seinen Ansatz so: »Die App unterbindet Lebensmittelverschwendung, indem sie es ermöglicht, überschüssige Lebensmittel in umgebenden Märkten zu tracken und für günstige Preise zu kaufen oder diese selbst einzustellen«.

Präsentation in München

Am 21. März darf das Team seine Geschäftsidee beim »Jugend gründet Pitch Event« in München präsentieren. Ob die Schüler dort die Jury überzeugen werden? Das hofft mit ihnen natürlich auch Lehrer Kai Metzger, der die Einstein-Gymnasiasten im Rahmen des Wettbewerbs betreut.

Im Online-Wettbewerb Jugend gründet schlüpfen die Teilnehmenden ein Schuljahr lang in die Rolle von Gründern: Erst entwickeln sie eine eigene innovative Geschäftsidee und schreiben einen Businessplan (Businessplan-Phase: September bis Januar), dann führen sie in einem Planspiel virtuell ein Unternehmen.

Die besten Mannschaften der Businessplan-Phase dürfen ihre Geschäftsideen bei den Pitch Events im Frühjahr präsentieren. Im aktuellen Wettbewerbsjahr wurden 1.177 Businesspläne eingereicht. Die besten elf haben jetzt den Sprung nach München geschafft und kämpfen dort um Plätze auf dem Siegerpodest. Ausgerichtet wird der Entscheid von der IHK für München und Oberbayern.

Jedem Team stehen drei Minuten für seinen Pitch zur Verfügung. Weitere drei Minuten lang müssen die Jugendlichen dann den Preisrichtern Rede und Antwort stehen. Dafür brauchen die Schüler nicht nur innovative Ideen, sondern auch perfektes Timing und Präsentationstalent. Neben ausführlichem Experten-Feedback erwartet die Jugendlichen ein buntes Rahmenprogramm mit Einblicken in die Isar-Metropole und deren lokale Gründungsszene. Denn die Pitch Events sind auch eine Anerkennung für die herausragende Wettbewerbsleistung der Teams.

Wer sich in München der ersten Platz sichert, darf sich direkt über einen Startplatz im Stuttgarter Bundesfinale, das im Juni über die Bühne geht, freuen. Dort messen sich die besten zehn Teams des Wettbewerbsjahres (Punkte aus Businessplan und Planspiel) im Wettstreit um den Bundessieg. Der Hauptpreis ist eine geführte Reise ins Silicon Valley/USA – nach wie vor ein Hotspot der internationalen Start-up-Szene.

Bühne für tolle Ideen

Aus Problemen Lösungen entwickeln und mit innovativen Ideen die Zukunft gestalten – das ist der Kerngedanke von »Jugend gründet«. Der bundesweite Schülerwettbewerb will Jugendliche fürs Gründen begeistern und die Gründungskompetenzen von Schülern stärken.

»Jugendliche wollen mitgestalten, das sehen wir bei Jugend gründet ganz deutlich. Mit unserem Wettbewerb wollen wir deshalb einen Raum bieten, in dem Schülerinnen und Schüler ihre vielfältigen Fähigkeiten entwickeln können und eine Bühne schaffen für ihre tollen Ideen«, erklärt Projektleiterin Franziska Metzbaur.

Sponsoren und Förderer

Der Wettbewerb wird seit 2003 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Die Teilnahme wird von der Kultusministerkonferenz der Länder empfohlen. Sponsoren unterstützen den Wettbewerb mit Preisen und Events. (eg)

www.jugend-gruendet.de