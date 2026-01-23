Reutlinger Glashaus wird eröffnet: Möglichkeiten zur Besichtigung

Noch stehen der Baukran und der Bauzaun, aber schon bald wird das sogenannte Glashaus in der Reutlinger Oberamteistraße eröffnet.

REUTLINGEN. Pünktlich zum Jahresende 2025 sind die Arbeiten am stützenden Neubau für die historische Häuserzeile Oberamteistraße in der Reutlinger Altstadt beendet worden. Am Freitag, 30. Januar, 17 Uhr, haben die Menschen in Reutlingen erstmals Gelegenheit, das dann fertig gestellte markante »gläserne Haus« zu besichtigen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Bekanntlich gilt die historische Häuserzeile in der Oberamteistraße als eine der ältesten zusammenhängenden Fachwerkhäuserzeilen Süddeutschlands. Die ältesten Bauteile stammen aus dem 13. Jahrhundert. Nachdem das Eckhaus, das so genannte »Steinerne Haus«, in den 1970er Jahren in einer Nacht- und Nebelaktion abgerissen worden war, waren die verbliebenen Häuser in bedrohliche Schieflage geraten. Der Neubau auf dem Grundstück des »Steinernen Hauses« stützt die Fachwerkhäuserzeile, die derzeit saniert wird.

Für das Bauwerk wurden im Bundesprogramm »Nationale Projekte des Städtebaus« Fördermittel in Höhe von insgesamt 3,3 Millionen Euro bewilligt. Mit diesem Programm werden bundesweit ausschließlich städtebaulich herausragende sogenannte Premiumprojekte gefördert. Bedingung für den Erhalt der Bundesmittel war, dass der Neubau bis Ende des Jahres 2025 fertiggestellt werden musste.

Davon, dass dies gelungen ist, können sich Reutlinger und Interessierte aus der gesamten Region jetzt persönlich überzeugen: Am Freitag, 30. Januar, ab 17 Uhr, ist es erstmals möglich, tief in die Architektur des Stützbaus mit seinem historischen Kern im Untergeschoss einzutauchen. Der Zugang erfolgt über die Spendhausstraße beim Haupteingang zur Volkshochschule. In den kommenden Monaten sind weitere öffentliche Führungen vorgesehen. Die nächsten Termine sind am Dienstag 17. Februar, und Dienstag 17. März. Infos und Anmeldung per Telefon, 07121-3032050 oder 07121-3032867. (eg)