Reutlinger Oberamteistraße soll ein Platz für alle werden

Noch ist die Oberamteistraße eine Baustelle. In Zukunft soll sie zum Ort für Dialog und Austausch werden sowie die Geschichten der Menschen erzählen, die hier im Laufe von Jahrhunderten wohnten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Als Platz für alle soll die älteste Häuserzeile der Stadt ein beliebter Ort werden. Wenn das »gläserne Haus« in der Oberamteistraße Ende dieses Jahres öffnet, möchte die Stadt es mit Leben füllen. Für das komplette Ensemble inklusive der geschichtsträchtigen Nachbarhäuser wurde jetzt eine Museums- und Ausstellungskonzeption vorgelegt. Mit musealen Elementen, die Vergangenheit in der Gegenwart erklären, sowie Plänen vom historischen Ort als Treffpunkt und Ausstellungsraum in Gegenwart und Zukunft.

Wer einmal im faszinierenden Neubau mit seinem Fachwerk und den Glasziegeln gewesen ist, konnte den Reiz des Gebäudes spüren. Die beiden aus dem Mittelalter stammenden Häuser sind schon als Baustelle ein einziges offenes Geschichtsbuch. Aus dieser Kombination plant die Stadt eine »eigenständig zu sehende Kultureinrichtung zu machen«, sagt Oberbürgermeister Thomas Keck. Das Leben der Bewohner vergangener Jahrhunderte soll spannend erlebbar werden.

Der als »das gläserne Haus« bekannte Neubau in der Oberamteistraße wird bis Ende des Jahres eröffnet. Es soll ein Gebäude voller Leben werden. Foto: Stephan Zenke Der als »das gläserne Haus« bekannte Neubau in der Oberamteistraße wird bis Ende des Jahres eröffnet. Es soll ein Gebäude voller Leben werden. Foto: Stephan Zenke

»Das Haus stellt sich aus«, ist die Erzählebene. Zu sehen etwa mehrschichtige Böden, die im Laufe der Jahrhunderte einfach übereinander verlegt worden sind. Die mittelalterliche Bretterwand wird bei der jetzt laufenden Sanierung eben nicht verschwinden, sondern sichtbar gemacht. An einem Modell zeigen Christian Rilling als Leiter der historischen Museen sowie Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger, wie man sich das vorzustellen hat: Rahmen im Raum lenken den Blick auf solche Befunde. Blaue Punkte an der Wand eröffnen die Möglichkeit, sich digital zusätzliche Informationen zu holen. In schlichten Vitrinenmöbeln liegen Gegenstände aus dem Leben der Leute, die hier einst wohnten und arbeiteten.

An einem Modell zeigen Christian Rilling als Leiter der historischen Museen sowie Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger, wie die Ausstellungsräume im Altbau aussehen sollen. Foto: Stephan Zenke An einem Modell zeigen Christian Rilling als Leiter der historischen Museen sowie Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger, wie die Ausstellungsräume im Altbau aussehen sollen. Foto: Stephan Zenke

Absichtlich wird nichts verschwinden, selbst wenn es in der Gegenwart noch zu neu erscheint. Deswegen bleiben die grellen Farben der Wandtapeten aus den 70er-Jahren ebenso erhalten wie die Pril-Blumen in der Küche. Apropos Kochstelle und Heizung - auch hier wird die Häuserzeile zum äußerst lehrreichen Ort für vergangene Lebensformen, die sich moderne Menschen kaum mehr vorstellen können: Offene Feuerstellen in zentral im Haus eingebauten Küchen, deren Abwärme auch den Rest der Räume heizen konnte.

»Das gesamte Quartier wird ganz erheblich aufgewertet«

Das Hier und Jetzt soll ebenfalls nicht zu kurz kommen. OB Keck spricht von Gelegenheiten zum Austausch und zur Diskussion. Bächtiger erwähnt Ausstellungsräume für unterschiedlichste Zwecke. Für das stadtgesellschaftliche Forum und Ausstellungshaus haben sich die Macher der Stadtverwaltung durch geschickte Auswahl einiger Großbuchstaben aus den Worten Oberamteistraße Reutlingen auch das Kürzel "ORT" einfallen lassen. »Das gesamte Quartier wird ganz erheblich aufgewertet«, betont Keck. Die millionenschweren Investitionen würden sich "auch finanziell sehr positiv auswirken".

Der Zeitplan für die »neue Attraktion in Reutlingen« erfordert noch ein klein wenig Geduld. Ende dieses Jahres ist geplant, das »gläserne Haus« zu eröffnen. Nebenan wird noch bis Ende 2028 saniert werden müssen. Im Frühjahr 2029 soll das Gesamtensemble fertig sein. Viele weitere Informationen zum Projekt Oberamteistraße sind auf der Webseite der Stadt zu finden. (GEA)