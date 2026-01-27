Angriff mit »Rambo-Messer« auf der Reutlinger Karlstraße vor Gericht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen gefährlicher Körperverletzung sind zwei Syrer vor dem Reutlinger Amtsgericht angeklagt. Es geht im Prozess um einen Messerangriff im Sommer des vergangenen Jahres. Eine lange Vorgeschichte macht den aktuellen Fall besonders.

Was sich Anfang August 2024 vor einem Lebensmittelgeschäft an der Karlstraße abgespielt hat, ist der gewalttätige Höhepunkt eines Konfliktes zwischen zwei Männern, die sich einst freundschaftlich verbunden fühlten. Dann muss so einiges zusammengekommen sein, was nicht zusammengehörte. »Es ging um die Ehre, die Familie, eine Frau«, sagt ein ermittelnder Polizist im Zeugenstand aus. Wer hat wessen Auto unterschlagen? War sexuelle Belästigung mit im Spiel? Was alles im Vorfeld passiert ist, konnte am ersten Prozesstag noch nicht abschließend geklärt werden. Die Beweisaufnahme geht weiter.

Gegenseitige Beleidigungen

Weitgehend klar scheint zu sein, wie sich der Streit zwischen den 35 und 40 Jahre alten Kontrahenten hochgeschaukelt hat. Die beiden trafen sich vor einem Markt für arabische Lebensmittel. Laut Staatsanwaltschaft soll es zunächst zu einer mündlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Gegenseitige Beleidigungen heizten die Stimmung auf. Dann habe einer »mehrfach auf Kopf und Oberkörper« seines Gegenspielers eingeschlagen, woraufhin der Mann nach hinten fiel, sich eine schwere Kopfverletzung mit Einblutungen zuzog. Die Worte »Ich bringe dich um« sollen gefallen sein.

Viele Notrufe bei der Polizei

Der Verletzte flüchtete zunächst und habe dann, so die Anklage, aus seinem Auto ein Messer geholt. Zeugen bezeichneten die Waffe als »Rambo-Messer« mit langer, gebogener Klinge. Mit diesem Messer habe er dann auf den anderen Mann eingeschlagen und ihm am Kopf eine mehrere Zentimeter lange, klaffende und stark blutende Wunde zugefügt. Die Narbe ist im Gerichtssaal noch deutlich zu sehen. Alles das bekamen am helllichten Augusttag kurz vor 11 Uhr zahlreiche Passanten auf der Kaiser- und Karlstraße mit. Bei der Polizei gingen viele Notrufe ein. Streifenwagen und Rettungsdienst rückten aus, zeitweise wurde die Karlstraße gesperrt.

Im Gerichtssaal Richter: Eberhard Hausch. Staatsanwältin: Frau Schatz. Schöffen: Manuela Wieser, Thomas Hirsch. Verteidiger: Michael Naas, Benjamin Fischer, Sebastian Gauss.

Der Vorwurf lautet auf gefährliche Körperverletzung. Wobei einer der Angeklagten sowohl Täter als auch Opfer ist. Der andere Mensch hinter der Anklagebank ist strafrechtlich bereits mehrfach in Erscheinung getreten und wird aus der Haft vorgeführt. Elf Zeugen sind für den Prozess geladen, zwei Dolmetscher übersetzen die Dialoge. Das Bedauern über ihre Taten steht beiden Syrern in ihren ernsten Gesichtern geschrieben. Sie äußern sich zur Sache.

»Ich habe das Messer in einem psychischen Ausnahmezustand aus meinem Auto geholt«, sagt der eine. Zuvor sei er »unvermittelt angegriffen worden, stürzte, erlitt eine Schädelfraktur und konnte nicht mehr klar denken«. Der andere Angeklagte lässt über seinen Verteidiger erklären, es sei zu »Beleidigungen gekommen«. Beide Männer gestehen die gegenseitigen Verletzungen. Die vielen Zeugenaussagen bestätigen im Groben den von der Staatsanwaltschaft beschriebenen Tatablauf. Was aber auch nach drei Stunden noch fehlt, sind weitere Aussagen, insbesondere die einer Frau. Die Rede ist von einem sexuellen Übergriff. Deswegen wird das Verfahren vertagt. Noch steht kein neuer Termin fest. (GEA)