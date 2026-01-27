Polizei sucht Zeugen zu einem Angriff auf einen 17-Jährigen in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagabend in der Holbeinstraße ereignet haben soll. Ein 17-Jähriger war gegen 21.10 Uhr zu Fuß auf der Holbeinstraße in Richtung der Tankstelle in der Rommelsbacher Straße unterwegs. Als er auf Höhe des Spielplatzes war, kamen seinen Angaben zufolge vier unbekannte männliche Personen aus einer Nebenstraße heraus auf ihn zu, die ihn unvermittelt mit Schlägen und Tritten angegriffen haben sollen, wobei er auch zu Boden ging. Nach weiteren Tritten und Schlägen soll das Quartett dann in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Der Jugendliche ging nachfolgend nach Hause, von wo dann nachträglich Polizei und Rettungsdienst verständigt wurden. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten 17-Jährigen anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Gestohlen wurde bei dem Angriff nichts. Von den Angreifern ist lediglich bekannt, dass einer von ihnen maskiert gewesen sein soll. Hinweise bitte an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (pol)