Reutlinger Freibad schließt: Ausbaden und Hundeschwimmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Sommer 2023 war – aus Sicht der Reutlinger Stadtwerke – eine ziemliche Achterbahnfahrt mit extremen Temperaturschwankungen. Dies spiegelte sich naturgemäß auch in entsprechend unbeständigen Besucherzahlen wider.

So fanden im Mai nur rund 15.000 Badegäste den Weg ins Wellenfreibad, während man im Juni ca. 65.000 Besucher zählte. Der besucherstärkste Tag der Saison war der 09. Juli mit 9.000 Besuchern.

Obwohl in diesem Jahr aufgrund des Wegfalls der vielfältigen Corona-Auflagen wieder ein normaler Badebetrieb möglich war, musste das Team der Reutlinger Bäder auch in diesem Sommer so manche »Klippe« umschiffen.

Personalmangel wird zum Problem

So hat sich der bundesweite Mangel an Fachkräften auch auf die Personalsituation und damit auf den Betrieb des Wellenfreibads Reutlingen ausgewirkt.

Das beliebte Frühschwimmen konnte nicht mehr angeboten werden und durch krankheitsbedingte Ausfälle des Fachpersonals mussten an einigen Tagen die Öffnungszeiten darüber hinaus reduziert werden.

»Dies haben wir sehr bedauert, aber die die Sicherheit der Gäste hat oberste Priorität«, so Necdet Mantar, Leiter der Reutlinger Bäder – »die Suche nach geeignetem Fachpersonal bleibt weiterhin ein sehr relevantes Thema für uns«.

Ausdrücklich bedankte sich Mantar bei seinen Mitarbeitern sowie der DLRG Ortsgruppe Reutlingen, dem DRK Reutlingen und den engagierten Aushilfskräften, die alle mit dazu beigetragen haben, dass das Wellenfreibad der Bevölkerung im Wesentlichen die gesamte Palette seiner vielfältigen Sport- und Erholungsmöglichkeiten anbieten konnte.

Saison um eine Woche verlängert

Damit ein nahtloser Übergang von der Freibad- zur Hallenbadsaison sichergestellt ist und kein Fan der Reutlinger Bäder auf dem Trockenen sitzen muss, wird die diesjährige Freibadsaison um eine Woche verlängert, denn die umfangreichen Sanierungsarbeiten im Achalmbad können erst eine Woche nach dem Ende der Sommerferien abgeschlossen werden.

Das traditionelle Ausbaden im Wellenfreibad ist am Samstag, dem 16. und Sonntag, 17. September, geplant. Für die Badegäste gilt an beiden Tagen freier Eintritt.

Ab Montag, 18. September, bleibt das Freibad geschlossen und das Achalmbad startet mit neu gestaltetem Kinderbereich in die Hallenbadsaison.