Reutlinger Frühlingsfest geht ab Samstag in die nächste Runde

REUTLINGEN. Auf dem Festplatz Bösmannsäcker in der Tübinger Straße gibt es auch dieses Jahr wieder eine Vielzahl an actionreichen Fahrgeschäften. Am Freitagnachmittag bauten die letzten Schauspieler ihre Buden auf. Die Attraktionen »Flipper«, »Scheibenwischer«, der Hopser »Disco Fieber«, das Kettenkarussell »Schwanenflug« und ein Autoscooter stehen bis zum nächsten Wochenende bereit. Auch die »Glasfabrik« und das »Imperial« locken die Besucher, einzutreten. Für die Kids gibt es zwei Laufgeschäfte, wie ein klassisches Geisterhaus, ein Kinderkarussell, eine »Schleife« und einen »Babyflug«. Für lachende Kinder sorgt aber auch die Kinderachterbahn »Gold Rusher«.

Popcornduft liegt bereits in der Luft, denn auch einige Essens- und Süßigkeitenstände bieten unterschiedlichste Speisen an. Von Samstag, 15. März, bis nächsten Sonntag, 23. März, jeweils von 13 bis 22 Uhr kann man sich auf dem Reutlinger Frühlingsfest vergnügen. Sonntags beginnt der Rummel schon um 11 Uhr. Am Mittwoch und Donnerstag ist »Kindertag« mit ermäßigten Fahrpreisen. Aufgrund des Wetters können sich die Öffnungszeiten kurzfristig ändern. Die Temperaturen sollen aber im Laufe der Woche wieder ansteigen und auch die Sonne soll öfters vorbeischauen. Damit steht einem unterhaltsamen Frühlingsfest nichts mehr im Weg. (GEA)

www.facebook.com/reutlinger.fruehlingsfest/