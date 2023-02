Reutlinger FDP-Stadtverband zeichnet Mitglieder für 25- und 50-jährige Treue aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit einer Theodor-Heuss-Nadel, Wein, Pralinen und Blumen ehrte der FDP-Stadtverband Reutlingen langjährige Mitglieder. Die frühere Staatsministerin und Botschafterin Ursula Seiler-Albring ist seit 50 Jahren dabei, der Mercedes-Manager Dr. Achim Sauer und der langjährige Regionalvertreter Hans Georg Weiß sind seit einem Vierteljahrhundert Mitglieder. Die Stadtverbandsvorsitzende Regine Vohrer und ihre Stellvertreter David Schmid und Jochen Münch überreichten die Auszeichnungen. Fraktionsvorsitzender Hagen Kluck fand ehrende Worte auch für die an der Teilnahme verhinderten Mitglieder Dr. Thomas Baumann, Sonja Goeze, Andreas von Uklan-ski und Armin Wohlfahrth.

Hans Georg Weiß war für die FDP-Kreistagsfraktion lange Jahre in der Verbandsversammlung der Region Neckar-Alb und führte dort die liberale Gruppe an. Hagen Kluck würdigte ihn als herausragenden Verkehrsfachmann der Freien Demokraten. Weiß habe maßgeblich Entscheidungen des FDP-Landesfachausschusses Verkehr mitbestimmt und die gewählten Vertretungen in allen Verkehrsfragen beraten. Er engagierte sich bei Fahrplankonferenzen und im VCD-Verkehrsclub. »Er ist ein enger Begleiter der Planungen für die Regionalstadtbahn«, stellte Stadt- und Kreisrat Kluck fest, »wir brauchen seinen Sachverstand weiter dringend.«

Achim Sauer kam über die Jungen Liberalen zur FDP. Auch als Berlin aus beruflichen Gründen sein Lebensmittelpunkt wurde, blieb er im Stadtverband Reutlingen. Nach seiner Berufung zum Vertriebsnetze-Leiter und Mitglied der Geschäftsleitung des Mercedes-Benz-Vertriebs für Deutschland will er wieder häufiger in der Region sein. Dr. Sauer trat 1994 in die FDP ein, als die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung letztmals bestätigt wurde. »Er freut sich über die jetzige Regierungsbeteiligung der Liberalen, die im Bund damit wieder wichtige Impulse setzen«, sagte Hagen Kluck.

Ursula Seiler-Albring wurde 1983 im Rems-Murr-Kreis in den Bundestag gewählt. 1983 berief Hans-Dietrich Genscher sie zur Staatsministerin im Auswärtigen Amt. In dieser Funktion hatte sie nach den Worten Klucks auch manche heikle Aufgabe zu erledigen. So sorgte sie für die Rücküberstellung des früheren DDR-Staats- und Parteichefs Erich Honecker aus Chile nach Deutschland. Auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag mochte man nicht auf sie verzichten. Sie wurde Botschafterin in Österreich, Bulgarien und Ungarn. Sie arbeitete erfolgreich mit den Außenministern Genscher, Klaus Kinkel, Joschka Fischer und Walter Steinmaier zusammen.

Hagen Kluck bezeichnete die Geehrten als »die sieben Aufrechten«, denen die Begriffe Freiheit und Verantwortung immer wichtig gewesen seien. In seinen Dank schloss er auch Dr. Otto Inacker ein, der im Oktober vergangenen Jahres verstarb. Der frühere Leiter des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Instituts NMI war ebenfalls über 50 Jahre in der FDP.

Regine Vohrer erinnerte an die Wiedergründung der Demokratischen Volkspartei im Frühjahr 1946 durch den Fabrikanten Otto Erbe, den Postamtmann Wilhelm Wirthle und den Studiendirektor Fritz Schäfer. (eg)