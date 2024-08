Reutlinger Fairenergie warnt vor Betrugsmasche an Haustür und Telefon

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Reutlinger Energieversorger Fairenergie warnt dringend vor Betrugsversuchen, bei denen eine angebliche Kooperation mit dem Unternehmen vorgegeben wird. Dabei versuchen Personen, an der Haustür und am Telefon Verträge für Strom- und Gasprodukte abzuschließen und persönliche Daten in Erfahrung zu bringen.

Das Unternehmen weist in einer Pressemitteilung explizit darauf hin, dass es keine Verträge für Strom- und Gasprodukte an der Haustür anbietet. Auch telefonisch werden keine Verträge abgeschlossen. Zudem existieren keine Kooperationen mit externen Vertriebspartnern, die im Namen von Fairenergie tätig sind. »Wir gehen niemals so vor«, betont Jens Balcerek, Geschäftsführer der Fairenergie GmbH. »Die Daten der Kunden liegen uns vor und müssen nicht an der Haustüre erfragt werden.«

Betroffene sollen sich beim Unternehmen melden

Sollten Kunden von Personen angesprochen werden, die sich als Vertreter der Fairenergie ausgeben oder von einer Kooperation berichten, rät das Unternehmen dringend davon ab, persönliche Daten herauszugeben. Kunden sollten stattdessen umgehend den Kundenservice unter der Telefonnummer 07121/582-3700 kontaktieren, um den Vorfall zu melden. Echte Mitarbeiter kündigen jeden Besuch vorher an und können sich ausweisen.

Zudem sei es wichtig, dass Verdachtsfälle auch beim Verbraucherservice der Bundesnetzagentur gemeldet werden. Die Beschwerden werden bundesweit gesammelt, von den Behörden geprüft und in begründeten Fällen werden auch hohe Geldstrafen verhängt. Weitere Informationen hierzu sind auf der Internetseite der Bundesnetzagentur verfügbar. (pm)