Reutlinger Fachschule für Wirtschaft feiert 50-jähriges Bestehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit einem Festakt beging die Theodor-Heuss-Schule (THS) Reutlingen das 50-jährige Bestehen der Fachschule für Wirtschaft. Der Einladung folgten Vertreter des Landratsamtes Reutlingen, des Regierungspräsidiums Tübingen, der beruflichen Schulen des Landkreises, aber auch ehemalige Schüler und Lehrkräfte der Schule. Landrat Dr. Ulrich Fiedler würdigte das hohe Qualifikationsniveau an der Fachschule für Wirtschaft. Die Absolventen seien deshalb in der Lage, eigenständig und verantwortungsvoll Tätigkeiten und Führungsaufgaben in Wirtschaft und Verwaltung auszuüben.

Curriculum stetig angepasst

Schulleiter Silvan Purschwitz betonte in seiner Rede, dass sich die Fachschule seit ihrer Einrichtung an der Theodor-Heuss-Schule im Jahre 1974 stetig weiterentwickelt habe. »Den Forderungen des Arbeitsmarktes folgend, müssen bis heute Aufbau und Inhalte des Curriculums stetig angepasst werden. Auch die heutigen Fachschüler treffen an unserer Schule auf Ausbildungsstandards, die aktuelle betriebliche Prozesse abbilden und sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen erweitern«, so der Schulleiter. Studiendirektor Arnold Sendler, langjähriger Abteilungsleiter für die Fachschule an der THS, ergänzte mit Blick auf das Leitbild, dass die Vermittlung von Werten auch für angehende Führungskräfte und Selbstständige, der Zielgruppe der Fachschule, eine hohe Relevanz besitzt und im Unterricht Beachtung finden muss. Ministerialrat Arno Limmeroth, Leiter des Referats Berufsschulen am Kultusministerium Baden-Württemberg, konstatierte im Vorwort der Jubiläums-Festschrift: »Die Fachschule für Wirtschaft hat sich seit ihrer Einführung zu einer Weiterbildungseinrichtung entwickelt, die einen wesentlichen Beitrag zur beruflichen Entwicklung der Fachschülerinnen und Fachschüler und – durch die Sicherung des Fachkräftebedarfs – auch zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Baden-Württemberg leistet.« An der staatlichen Fachschule für Wirtschaft haben ausgebildete Kaufleute die Möglichkeit der Weiterbildung zum »Staatlich geprüften Betriebswirt«, verbunden mit dem Erwerb der Fachhochschulreife sowie dem Bachelor Professional in Wirtschaft.

An der THS Reutlingen hat sich im letzten halben Jahrhundert ein großes Netzwerk von Absolventen der Fachschule gebildet, welches im regelmäßigen Austausch mit der Schule steht und durch persönliche Werdegänge aufzeigt, dass der Besuch dieser Schulart an der THS ein Garant für erfolgreiche Bildungsbiografien sein kann. (eg)