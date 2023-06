Reutlinger erfolgreich beim World Dance Contest

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vier Tage lang wurden im Kongresszentrum Prag nach den besten internationalen Tänzern und Tänzerinnen aller Altersgruppen im Bereich Modern-, Show-, Ballett-, Jazz-, Akrobatik-, Nationaltanz und Hip Hop gesucht, beim diesjährigen World Dance Contest bekamen die Jury und Zuschauer über 1.000 Darbietungen auf höchstem Niveau gezeigt. Um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können, mussten sich die Tänzer zuerst regional, dann national qualifizieren – dies gelang der Tanzschule Project Dance unter der Leitung von Corinna Roesener mit neun Choreografien und 14 Tänzerinnen, ein Rekord für die Reutlingerinnen.

Besonders stolz ist man in der Tanzschule, dass es erstmalig alle vier Altersgruppen zum internationalen Finale geschafft haben. Den Anfang machten am Freitag die Minis und Kinder, gleich zwei Akrobatiktänze dieser Altersklasse konnten Medaillen mit nach Hause bringen: Lennja Mayer landete mit ihrem Solo auf dem Bronzerang, Leni Schorlepp und Hannah Lang schafften es im Duett sogar auf die Silberposition.

Auch die jüngsten Tänzer mit guten Platzierungen

Als nicht nur jüngste Tänzerin der Kinder – und Jugendcompany, sondern auch jüngste Starterin ihrer Kategorie, sicherte sich Vivien Pituch den 4. Platz bei den Tanzakrobatik-Mini-Solos. Knapp die Medaille verfehlte auch die Kindercompany mit der Gruppe im Showdance: Vivien Pituch, Emely Pituch, Isabell Köstler, Lea Boras, Lotta Bussmann, Lennja Mayer, Hannah Lang, Larissa Müller, Valeria Sciarrino, Helena Dwenger und Leni Schorlepp erreichten hier den 4. Platz.

Ebenfalls Top-10-Plätze in der Altersgruppe der Kinder ertanzten sich die Deutschen Meister im Modern Trio mit Larissa Müller, Valeria Sciarrino und Isabell Köstler mit Platz 8 und das Showdance-Trio Lotta Bußmann, Emely Pituch und Lennja Mayer mit Platz 6.

Die Junioren und Erwachsenen der Reutlinger Tänzerinnen holten sich zwei Medaillen in der Tanzakrobatik ab, sowohl das Trio Maila Schultz, Marie Müller und Lea Mayer bei den Junioren als auch Luisa Fock bei den Erwachsenen ertanzten sich jeweils Silber, mit ihrem zweiten Solo in der Jazzkategorie sicherte sich Luisa Fock sich den 4. Platz. Das internationale Finale bildet auch gleichzeitig den Saisonabschluss. Letztmalig werden die Choreografien am 23. Juli beim schuleigenen Tag der offenen Tür gezeigt, bevor es dann in die Vorbereitung für die neue Saison geht. (pm)