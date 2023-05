Reutlinger Comedian erfindet lustigen Verein und auf einmal gibt's den wirklich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/HASENWEILER. Das erste Treffen zwischen dem real existierenden Tuning-Club und dem Reutlinger Comedian Dodokay war vor allem eines: »luschtich«. »Ich war echt geplättet und es ist mir gleichzeitig eine große Ehre, dass aus meinem Hirngespinst tatsächlich Realität geworden ist«, zeigt sich Dodokay im Gespräch mit dem GEA begeistert. Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen? Dodokay erzählt die Geschichte so:

»Es war im Jahr 2009 als ich die Idee hatte, aus den TV-Reportagen des SWR 'Länder, Menschen, Abenteuer' meine typisch schwäbische Video-Version zu basteln, mit dem Titel 'Schwaben, Menschen, Abenteuer'. Dazu nahm ich das bestehende Material über Schubkarren-Kuriere im Jemen und machte diese Jungs mit ihren Schubkarren zum Tuning-Club Hasenweiler.«

Er sei zu dieser Zeit häufiger im Landkreis Ravensburg unterwegs gewesen und habe gesehen, dass es dort den wirklich winzigen Ort Hasenweiler gibt. »Da wurde die Idee geboren, aus dem schnuckeligen Ortsnamen doch mehr zu machen«, so der Comedian.

Bei Auftritten von Dodokay tauchten Menschen mit Schubkarren auf

Er hätte nie gedacht, dass aus dem Tuning-Club Hasenweiler, den er den Schubkarren-Kurieren quasi als Fantasie-Vereinstitel verpasst hatte, einmal Wirklichkeit werden würde, erzählt der Reutlinger. Doch es sollte tatsächlich so kommen. »Vor Kurzem hat sich der Musikverein Hasenweiler bei mir gemeldet und mir davon berichtet, dass sie mal eben den Tuning-Club Hasenweiler gegründet hätten und sie haben direkt mich zur ersten Schubkarren-Challenge in Hasenweiler eingeladen.«

Natürlich habe er dabei sein wollen, nur allein um zu sehen, wie sich seine Erfindung in der Realität darstellt. »Ich hätte gewarnt sein müssen, als irgendwann bei meinen Auftritten Menschen mit Schubkarren im Publikum auftauchten. Aber das, was ich dann in Hasenweiler beim ersten Hasenweiler Tuning-Club-Treffen erleben durfte, war 'obacha'«, erzählt der schwäbische Comedian. 16 Teams seien dabei gewesen und hätten sich dem Wettbewerb gestellt, mit ihren Schubkarren einen schwierigen Parkour zu meistern. Das habe ihm so gut gefallen, dass er gleich ein Video darüber gemacht habe.

»Da waren die aberwitzigsten Schubkarren dabei. Ein paar Mädels haben eine Einhorn-Schubkarre gebaut, andere hatten eine Art Lastwagen mit Kippmechanik konstruiert und ein Team sogar einen landwirtschaftlichen Motor draufgesetzt. Den durften sie aber überhaupt nicht nutzen, weil alle Karren mit Muskelkraft durch den Parkour geschoben werden mussten.« Beeindruckt hätten ihn auch die Aufgaben, die die Teams bei ihrer Challenge bewältigen mussten: »Da war so eine Art Ritterfigur, die sie zum Drehen bringen mussten und dann diesen matschigen Hügel immer rauf und wieder runter.«

Der Reutlinger Comedian Dodokay in seinem Produktionsstudio. Hier entstehen die schwäbisch synchronisierten Videos, auch den Tuning-Club Hasenweiler hat er hier produziert. Foto: Starpatrol/Dodokay

Hinter dem neuen Tuning-Club Hasenweiler steht der Musikverein Hasenweiler. Dessen Vorsitzender ist Michael Ibele und der freut sich, dass alles so geklappt hat, wie sich das die Menschen im Ort so vorgestellt hätten. »Dass dann der Erfinder selbst, dass Dodokay auch noch bei uns war, war das Sahnehäubchen«, sagt er dem GEA mit einem Lachen.

»Eigentlich eine Schnapsidee, aber nach der langen Corona-Pause wollten wir vom Musikverein eine Veranstaltung, die ganz anders sein sollte«, berichtet er und erzählt auch, dass der Musikverein bei Veranstaltungen immer wieder darauf angesprochen und gefragt wurde, wie das denn tatsächlich sei mit dem Tuning-Club und Hasenweiler? »Irgendwann haben wir dann gesagt, lass es uns versuchen.«

Der neue Verein habe weitere Treffen und auch solche Wettbewerbe in der Planung. »Wir werden uns bald zusammensetzen und die Veranstaltung bewerten, aber ich denke, dass es eine weitere Challenge geben wird. Das gibt's halt nur hier und ist ein Alleinstellungsmerkmal von Hasenweiler.«

Der kleine Ort Hasenweiler gehört zur Gemeinde Horgenzell und liegt im Landkreis Ravensburg. Er ist etwa 100 Kilometer von Reutlingen und 29 Kilometer vom Bodensee entfernt. In Hasenweiler gibt es keine Straßennamen. Die wenigen Häuser bilden mit ihren Hausnummern die Adresse. Der Musikverein hat beispielsweise die Adresse Hasenweiler 412. (GEA)