Reutlinger Busfahrpläne jetzt auf Google Maps verfügbar

REUTLINGEN. Die Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft (RSV) erweitert ihre digitalen Informationsangebote: Ab sofort sind die Buslinien und Fahrpläne der RSV direkt in Google Maps integriert, teilte das Unternehmen mit. Fahrgäste können nun Start- und Zieladresse eingeben, das Symbol für den öffentlichen Nahverkehr auswählen und erhalten anschließend die passenden RSV-Verbindungen mit Liniennummern, Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie Informationen zu eventuellen Umstiegen.

Warum war das bislang nicht der Fall? »Das wissen wir selbst nicht so genau«, sagt Bernd Kugel, Prokurist und Leiter Marketing der RSV, auf GEA-Anfrage. Die Echtzeit-Daten werden schon länger erhoben und stehen allen Anbietern von Apps zur Verfügung - auch Google. Immer wieder habe es Anfragen von Reisenden gegeben, warum die Buslinien nicht auf Google Maps zu finden sind. »Nur der Expresso wurde angezeigt, warum auch immer«, sagt Kugel.

Schwierige Zusammenarbeit mit Google

Den kompletten Stadtverkehr auf die Plattform zu bekommen, sei alles andere als einfach gewesen. »Das funktioniert nicht auf Knopfdruck, sondern hat anderthalb Jahre gedauert.« Die größte Herausforderung sei es gewesen, den richtigen Ansprechpartner des US-amerikanischen Internet-Giganten zu finden. »Nach einer kleinen Odyssee sind wir irgendwann in der Schweiz herausgekommen«, erzählt Kugel. Nun ist er sehr froh, dass es endlich geschafft ist. Denn er weiß: »Sehr viele orientieren sich an Google Maps. Wenn wir der ÖPNV dort nicht angezeigt wird, bewegt das nicht gerade dazu, Busse zu nutzen.«

Derzeit werden auf Google Maps die planmäßigen Fahrzeiten der Reutlinger Busse angezeigt. In einem nächsten Schritt arbeitet die RSV jedoch bereits an der Integration von Echtzeitdaten, heißt es vom Unternehmen. Fahrgäste werden damit künftig in der gewohnten Google-Ansicht sofort erkennen können, ob ihr Bus pünktlich ist oder sich verspätet.

»Mit der Verfügbarkeit unserer Fahrplandaten auf Google Maps machen wir einen wichtigen Schritt in Richtung moderner und nutzerfreundlicher Fahrgastinformation«, schreibt das Unternehmen. Mit dieser Erweiterung ergänzen man die bisherigen Informationskanäle, zu denen unter anderem die RSV-Website, die Fahrplan-App Naldo sowie klassische Fahrgastinformationen an Haltestellen gehören. (GEA/pm)