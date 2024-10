Reutlinger bei »Ninja Warrior«: Top beim Weltcup, Flop in Deutschland

Bitte aktivieren Sie Javascript

TOKIO/KÖLN. Die Erwartungen von Benjamin Grams vor seinem Start beim ersten »Ninja Warrior«-Weltcup in Tokio waren hoch: »Eine Menge Spaß haben, eine krasse Erfahrung mitnehmen, aber auch ganz oben auf dem Siegertreppchen zu stehen«. In der am Freitagabend auf RTL ausgestrahlten Spezial-Folge trat der Reutlinger mit dem deutschen Team gegen die Top-Ninjas aus Japan, den USA, Australien und Frankreich an. Der Druck für den 31-Jährigen, der als Zweiter ins Rennen ging, stieg, als Teamkollege René Casselly, Deutschlands Vorzeige-Ninja, bereits in der Vorrunde frühzeitig scheiterte.

Trotz des Drucks Anspannung meisterte Grams die ersten Sprung-Hindernisse souverän. Besonders die beweglichen Hindernisse, die es in der deutschen Ausgabe bislang nicht gibt, stellten eine Herausforderung dar. Doch auch die rotierenden »Fischgräten« und zwei sich drehende Riesen-Würfel überwältigte er mit Leichtigkeit. Kurz vor dem Ziel musste er ein nur durch viel Krafteinsatz zu bewegendes Hindernis wie ein American-Football-Spieler vor sich herschieben. Völlig außer Atem schaffte er die Steilwand hoch zum Ziel-Buzzer im zweiten Anlauf.

»Meine Beine sind richtig durch vom Schiebehindernis«, sagte Grams im Ziel. »Das hat riesigen Spaß gemacht. Ich bin sehr happy mit meinem Lauf.« Doch die Freude im deutschen Team war nur von kurzer Dauer: Seine Teamkollegen Viktoria Krämer, Marvin Mitterhuber und Phillip Göthert scheiterten früh im Parcours, was das Aus nach der Vorrunde bedeutete. Trotz der Enttäuschung zeigte sich Grams dankbar: »Wir hatten eine tolle Zeit hier. Ich bin sehr froh, dass ich dabei sein durfte.«

Frank Buschmann und Jan Köppen sind fassungslos

Am selben Abend war Grams auch in der regulären Staffel von »Ninja Warrior Germany« in der ersten Vorrunden-Show der neuen Staffel auf RTL zu sehen. Die ersten Hindernisse im Kölner Studio meisterte er gewohnt schnell und sicher. Doch dann passierte es: Nachdem er sich über ein Wasserbecken geschwungen hatte, verlor er am anderen Ufer das Gleichgewicht und landete im Wasser. Die Kommentatoren Frank Buschmann und Jan Köppen waren fassungslos. »Ich werde bekloppt. Was war denn da los?«, rief Buschmann. »Das überraschte uns alle«, fügte Köppen hinzu. Grams, der sonst fast immer das Finale erreichte, musste bei seiner achten Teilnahme erstmals in der Vorrunde die Segel streichen.

Gibt immer Vollgas: Benjamin Grams aus Reutlingen beim Ninja-Weltcup in Japan. Foto: RTL

»Das Aus war komplett unnötig«, erklärte Grams auf GEA-Anfrage. Er sei gut vorbereitet gewesen, habe aber einen entscheidenden Fehler gemacht: »Ich habe den Kopf eingeschaltet.« Der Sportler erinnerte sich an eine ähnliche Situation im Vorjahr, als er an diesem Hindernis fast gestürzt wäre. Dieses Zögern habe ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Doch lange ärgern wollte er sich nicht: »Nächstes Jahr greife ich wieder an.« (GEA)