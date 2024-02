Reutlinger Alb-Gold-Winterlauf: Insgesamt tausend Sportler erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Laufserie in der Region geht am kommenden Samstag, 24. Februar, in ihre dritte Runde. Austragungsort ist die Kreuzeiche mit Start und Ziel am Stadion. Nachdem die ersten beiden Sportevents wieder sehr gut angenommen wurden, ist der ausrichtende Verein, die Interessengemeinschaft Laufen (IGL) Reutlingen, guter Dinge, dass erneut zahlreiche Teilnehmer an den Start gehen.

Die Vorbereitungen für den Lauf sind bereits abgeschlossen, und viele Helfer des gastgebenden Vereins stehen bereit. Es wird auch in diesem Jahr wieder ein großes Kuchenbüfett im Foyer der Tribüne geben, ebenso Getränke und ausreichend Sitzgelegenheiten im Trockenen und Warmen.

Noch Einzelstarts möglich

Nachdem zwei Läufe für die Serie bereits absolviert sind, gibt es dafür keine Anmeldemöglichkeit mehr, wohl aber für den Einzelstart am 24. Februar (bis eine Stunde vor dem Start, online). Spätentschlossene sollten ihr Mobilfunkgerät mitbringen und rechtzeitig vor dem Start da sein, um unnötige Hektik zu vermeiden. Denn bei schönem Wetter sei mit einer großen Zahl an Nachmeldern zu rechnen. Insgesamt werden bis zu 1.000 Starter erwartet. Für Zuschauer gibt es entlang der Rindenschrotbahn Gelegenheit, den ambitionierten Sportlern zuzuschauen und sie anzufeuern. Die IGL Reutlingen bittet um Verständnis, dass die Nutzung der Rindenschrotbahn und zum Teil der angrenzenden Waldwege im Zeitraum zwischen 13.45 und 16 Uhr eingeschränkt sein wird.

Los geht’s mit Schülerläufen

Die Schülerläufe starten um 13.45 Uhr (Schüler U14+U16) und um 14 Uhr (Schüler U10+U12). Der Fünf-Kilometer-Lauf (eine Runde) beginnt um 14.20 Uhr, der Zehn-Kilometer-Lauf um 14.30 Uhr. Auf der längeren Strecke kann Leah Hahnle vom TSV Holzelfingen nach zwei Siegen die Serienwertung bei den Frauen bereits für sich entscheiden. An zweiter Position folgt Friederike Kallenberg von der LV Pliezhausen.

Knackige Anstiege

Bei den Herren gab es bisher zwei verschiedene Sieger, sodass hier für die Gesamtwertung noch einiges möglich ist. Nach einem zweiten Platz und einem ersten Platz führt hier aktuell Luca Hauser von der TSV Glems. Über die kürzere Distanz kann bei den Frauen Corinna Coenning nach zwei ersten Plätzen ebenfalls schon alles klarmachen, an zweiter Stelle folgt Jana Söder von der Post SV Tübingen. Bei den Herren führt über fünf Kilometer Jurij Mildner von Felix Mildner Tagwerksplanung vor Felix Otto von der Post SV Tübingen.

Es wird spannend, wer sich dieses Mal auf der anspruchsvollen Strecke mit knackigen Anstiegen im Wasenwald durchsetzen wird. In den Schülerklassen U14/U16 liegen Naema Awale von der TSG Münsingen bei den Schülerinnen sowie Moritz Schwarzer vom VfL Pfullingen bei den Schülern vorne. In der Altersklasse U10/U12 führen Greta Pfaffl (LAV Tübingen) und Marlon Metzger (LV Pliezhausen). (GEA)

