Reutlingen soll zum Valentinstag zur Stadt der Liebe werden

REUTLINGEN. Reutlingen feiert am kommenden Freitag, 14. Februar, die Liebe in und zu Reutlingen: Die Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH hat sich Valentinstags-Aktionen überlegt, bei der sich Besucher über verschiedene Überraschungen wie Gutscheine, spezielle Menüs und weitere Aktionen der Gastronomien und Einzelhändler freuen können. In zahlreichen Geschäften und Restaurants erhalten Kunden beim Einkauf oder Besuch eine Rose.

Darüber hinaus können Besucher am Valentinstag ihre Liebesbotschaften auf ausliegenden »Nur lieben«-Postkarten vor Ort verschriftlichen, im Geschäft abgeben und kostenlos an ihre Liebsten versenden. Der Versand der Postkarten erfolgt durch die Tourist-Information in der Marktstraße 14 mit der »Nur lieben-Briefmarke«.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher vor der Nikolaikirche: Vom 13. bis zum 16. Februar strahlt dort das illuminierte »Nur lieben Herz« – als passender Fotopoint für Erinnerungsfotos. Das Stadtmarketing hofft auch, dass das Herz dazu animiert, die Liebe zur Stadt in einer Botschaft auf nurlieben.de zu teilen.

Ganz viel Liebe in Reutlingen

»Wir freuen uns, dass unsere Besucher am 14. Februar die Liebe in Reutlingen in all ihren Facetten erleben können«, so Sara Ullmann, Projektverantwortliche im Citymanagement der Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH.

Zahlreiche Akteure nehmen an der Rosen- und/oder Postkarten-Aktion teil: Stadtbibliothek Reutlingen, Stoffwechsel Secondhand, Friseursalon Laraia Hair Live, Modehaus Zinser, Caféhaus Veit, Schuh-Beck, Juwelier Depperich, Tourist-Information Reutlingen, Restaurant Split, Vogue Bar & Lounge, Alte Bank Reutlingen, NUA – Café am Markt, Coffee Hug und Billy Bob’s. Die Blumen stammen vom Blumenfachgeschäft Florini Floristik. Außerdem bieten zahlreiche Gastronomiebetriebe spezielle Valentinstags-Angebote wie Valentins-Brunch und -Dinner an. Auch abseits der kulinarischen Genüsse gibt es viel zu entdecken, wie zum Beispiel eine Medienausstellung mit romantischen Leseempfehlungen, Gastronomie-Gutscheine und Kundengeschenke. Alle weiteren Informationen im Internet. (a)

