Reutlingen: Schulungsangebot in Hygiene-Fragen

Gastronomen und Lebensmittelhändler in Reutlingen können online an Hygiene-Schulungen teilnehmen.

KREIS REUTLINGEN. Hygiene-Schulungen sind für Betriebsleiterinnen und -leiter sowie Mitarbeitende in der Direktvermarktung, Lebensmittelherstellung und der Gastronomie unerlässlich und gesetzlich vorgeschrieben. Zur Auffrischung des Hygiene-Wissens bietet das Kreislandwirtschaftsamt am Dienstag, 7. März, von 13.30 bis 15 Uhr und am Montag, 13. März, von 20 bis 21.30 Uhr Hygiene-Folgebelehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Lebensmittel-Hygiene-Verordnung an. Beide Termine finden online statt. Die Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt ist Voraussetzung für die Teilnahme an den Hygiene-Folgebelehrungen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Für die Erstellung einer Teilnahmebestätigung wird eine Gebühr von 15 Euro pro Teilnehmer erhoben.

Technische Voraussetzungen

Die Anmeldung zu den Hygiene-Folgebelehrungen ist auf der Internetseite des Kreislandwirtschaftsamtes unter »Veranstaltungen« möglich.

Anmeldeschluss für die Veranstaltung am Dienstag, 7. März, ist am Freitag, 3. März. Für die Veranstaltung am Montag, 13. März, muss die Anmeldung bis Donnerstag, 9. März, erfolgen. Am Tag der Veranstaltung bekommen die angemeldeten Teilnehmenden per E-Mail den Zugangslink für die jeweilige Veranstaltung. Als technische Voraussetzungen für die Teilnahme sind ein Laptop, PC oder Tablet, eine stabile Internetleitung über WLAN (eine Verbindung über das Mobilfunknetz wird nicht empfohlen) erforderlich.

Rückfragen sind per E-Mail oder telefonisch beim Kreislandwirtschaftsamt möglich.

landwirtschaftsamt@kreis-reutlingen.de

07381 93977341