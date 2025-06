Reutlingen feiert den Sommer mit Citybeach an der Marienkirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vom 28. Juni bis 03. August 2025 verwandelt sich der Platz vor der Marienkirche in einen Citybeach. Feiner Sand unter den Füßen, gemütliche Liegestühle, schattenspendende Sonnenschirme und Palmen schaffen Urlaubsgefühl in der Innenstadt. »Der Citybeach ist der ideale Ort, um sich zu erholen, die Sonne zu genießen und den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Freunde treffen und entspannen oder mit den Kindern im Sand spielen – hier ist für jeden etwas dabei«, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung.

Afterwork mit Musik & Kunst - jeden Donnerstag im Juli

An fünf Donnerstagen im Juli lädt die StaRT GmbH unter dem Motto »unser Beach-lingen« von 17 bis 20 Uhr zu einem abwechslungsreichen Programm ein. Besucherinnen und Besucher können sich auf Live-Musik, künstlerische Beiträge und eine entspannte Atmosphäre direkt am Citybeach freuen und den Abend entspannt in der Innenstadt ausklingen lassen.

Silent Disco am 01. August – Tanzen mal ganz leise!

Ein besonderes Highlight ist die Silent Disco am 01. August 2025. Von 19:00 bis 22:00 Uhr verwandelt sich der Citybeach in eine stille Tanzfläche unter freiem Himmel. Über kabellose Kopfhörer können Besucherinnen und Besucher aus drei verschiedenen Musikkanälen wählen – so tanzt jeder zum eigenen Beat und doch gemeinsam.

»Der Citybeach ist der perfekte Ort, um den Sommer mitten in der Stadt zu genießen – zum Entspannen, Spielen und Sonne tanken. Mit den künstlerischen Donnerstag-Abenden und der Silent Disco schaffen wir ein buntes, abwechslungsreiches Freizeitangebot, das Jung und Alt begeistert und die Reutlinger Innenstadt noch lebendiger macht«, freut sich Sara Ullmann, Projektverantwortliche im Citymanagement der StaRT GmbH. (pm)