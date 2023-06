Reutlingen bekommt einen Citybeach

Stadtmarketing und lokale Gastronomen ziehen beim ersten Reutlinger Citybeach an einem Strang. Liegestühle und ein großer Sandkasten werden bereits aufgebaut. FOTO: PIETH

REUTLINGEN. Bretter am Platz bei der Marienkirche. Was wird da gebaut? Der erste Citybeach Reutlingens. Vom 1. Juli bis zum 5. August bringt das Stadtmarketing Urlaubsfeeling in die Innenstadt. »Wir möchten die Aufenthaltsqualität steigern«, sagt Oberbürgermeister Thomas Keck. »Ich freue mich darüber, dass unsere Kultur-Einrichtungen gemeinsam anpacken.« Palmen, ein Sandkasten für die Kleinen, Liegestühle, ein großer Sonnenschirm, der Schatten spendet – Yasmin-Miriam Maier vom City-Management hat einiges organisiert, damit Strandgefühle »für alle Generationen« aufkommen können.

»Der Platz wird ja bisher wenig bespielt«, sagt sie. Bisher ist nur der Sandkasten zu sehen, denn los geht es erst am 1. Juli. Mit einem Fördermittel-Zuschuss vom Land könne das Projekt gestemmt werden. Ein extra Gastronomie-Angebot gibt es nicht. Dafür eine Kooperation mit dem »Vis-à-Vis«, dem »Café Sommer« und »Fridi Unverpackt«. Es werde für Essen und Trinken ein Pfandsystem geben, damit kein Müll entsteht. Teller und Gläser sollen den Gastronomen zurückgebracht werden.

Unterstützung beim Aufbau des Geländes gibt es von den Bauunternehmen Jentz & Jentz Bau sowie Holz Braun. Holz Braun sponsort zudem das Holz für den Sandkasten. Das Programm, das auf der Homepage des Stadtmarketings zu finden ist, beginnt täglich um 11 Uhr. Kultureinrichtungen, Vereine, die Stadtbibliothek, aber auch Privatpersonen beteiligen sich. »Vom Kinderschminken über Yoga wird da einiges geboten«, sagt Maier. Ab 16 Uhr erklingt entspannte Live-Musik-Begleitung. Der City-Beach soll nicht zur Partymeile werden. Um 20 Uhr ist Feierabend. (now)

www.tourismus-reutlingen.de