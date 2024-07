Rekordbeteiligung beim Reutlinger Altstadtlauf erwartet

Am Samstag messen sich die Läufer wieder in mehreren Läufen in der Reutlinger Innenstadt.

REUTLINGEN. Die Schuhe dürfen wieder geschnürt werden. Und zwar so viele wie noch nie. Nachdem bereits in den vergangenen zwei Jahren jeweils ein deutlicher Anstieg der Starterzahlen zu verzeichnen war, ist für die 30. Ausgabe des Reutlinger Altstadtlaufs am kommenden Samstag eine neue Rekordbeteiligung absehbar.

Insgesamt rechnen die Organisatoren der Interessensgemeinschaft Laufen (IGL) Reutlingen mit annähernd 2.000 Sportlerinnen und Sportler, wobei der größte Anteil wieder an den Schülerläufen teilnehmen wird. Der erste Lauf der Bambinis (Jahrgang 2016 bis 2019) startet um 17.40 Uhr. Die größte Gruppe bilden die Schüler D (Jahrgang 2015/16) und sind deshalb in zwei Abschnitte aufgeteilt. Die Jungs laufen um 17.55 Uhr und die Mädchen zwei Minuten danach. Die Schüler C (Jahrgang 2013/14) beginnen um 18.15 Uhr, die Schüler A und B (Jahrgang 2009 bis 2012) messen sich um 18.35 Uhr. Startschuss für den Hauptlauf über fünf und zehn Kilometer ist um 19 Uhr. Angesichts des zu erwartenden Andrangs wird eine frühzeitige Abholung der Startnummern zwischen 15 und 17 Uhr im Rathausfoyer empfohlen.

Sofort nach dem Abbau des Wochenmarktes, der an diesem Tag schon um 13 Uhr endet, geht es an den Aufbau entlang der Strecke und auf dem Marktplatz. Die temporär installierte Wasserfontäne wird für die Sport-Veranstaltung zu einer Bühne umgestaltet. Auf dem Markplatz findet auch das Rahmenprogramm mit Verpflegungsständen sowie mit Ständen von Sponsoren der Veranstaltung statt. Helfend werden bis zu 120 Leute im Einsatz sein.

Einschränkungen in der Innenstadt

Die unterschiedlichen Distanzen werden auf dem gewohnten Zickzack-Kurs absolviert. Für die Fünfkilometerstrecke sind zwei und für die Zehnkilometerdistanz vier Runden mit je zweieinhalb Kilometer zu absolvieren. Bei den Läufen über eineinhalb und zweieinhalb Kilometer werden erneut inklusive Sportlerinnen und Sportler von der TSG Reutlingen mit am Start sein.

Durch die Veranstaltung wird es auch wieder zu Einschränkungen in der Innenstadt kommen. Die IGL bittet die Anwohner, die Besucher, die Ladenbesitzer und Eigentümer um ihr Verständnis, dass es am Samstag, 6. Juli, ab 16.30 bis 20.30 Uhr zu Behinderungen für die Zufahrten in die Innenstadt, für die Zugänge zu den Häusern und für die Außengastronomie kommen wird. Während dieser ungefähr vier Stunden wird es nicht möglich sein, durch die Straßen im Gebiet zwischen Metzgerstraße, Eberhardstraße/Karlstraße, ZOB und Lederstraße bis zum Albtorplatz ein- und auszufahren. Die Anwohner und Ladenbesitzer in der Innenstadt wurden bereits per Handzettel informiert.

Die IGL Reutlingen hofft auf zahlreiche Zuschauer an der Strecke, die die kleinen und großen Sportler lautstark unterstützen. Einzelheiten zur Veranstaltung findet man auf Internetseite des Vereins. (GEA) www.igl-reutlingen.de.