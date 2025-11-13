Reizgas: Sieben Verletzte in Reutlinger Müller-Galerie

Bitte aktivieren Sie Javascript

RREUTLINGEN. Aufruhr in der Reutlinger Wilhelmstraße. Die Müller-Galerie war am Donnerstagnachmittag für rund eine Stunde abgeriegelt. Gegen 14 Uhr wurde im Bereich der Rolltreppen Pfefferspray oder ein ähnliches Reizgas eingesetzt, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei sperrte daraufhin die Eingänge des Einkaufszentrums ab, Kunden wurden aus der Müller-Galerie geleitet. Vor den Türen versammelten sich Schaulustige.

Aufgrund des Verdachts auf die Verwendung von Reizgas forderte die Polizei die Feuerwehr an. Sie rückte mit acht Personen und zwei Einsatzwagen an. Drei Feuerwehrleute führten, ausgestattet mit Gasmasken, im Bereich des Vorfalls mit einem Mehrgasmessgerät Tests durch. Es konnte jedoch keine weitere Gasbelastung festgestellt werden, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Belüftungsanlage der Müller-Galerie wurde daraufhin zur Sicherheit aufgedreht. Bei einer messbaren Gasbelastung hätte die Feuerwehr mit maschineller Belüftung für die Beseitigung des Gases gesorgt. Wer das Gas versprüht hat oder woher die Belastung kam, ist laut Polizei nicht bekannt.

Nach knapp einer Stunde war der Einsatz wieder beendet. Foto: Andreas Stephan

Nach dem Vorfall klagten sieben Personen über Atemnot. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Laut Feuerwehr wurde eine Person zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Um 15.13 Uhr war der Einsatz größtenteils beendet, so die Polizei. Kurze Zeit später war das Einkaufszentrum wieder geöffnet. (GEA)