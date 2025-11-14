Polizeifahndung nach Reizgas-Vorfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach dem größeren Einsatz von Rettungsdiensten und Polizei am Donnerstagmittag in der Reutlinger Müller-Galerie laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Gleichzeitig wird nach einem Mann gefahndet, der in Zusammenhang mit der Tat stehen soll. Der bislang noch Unbekannter hatte im dortigen Rolltreppenbereich im Untergeschoss mutmaßlich Reizgas versprüht.

Gegen 13.45 Uhr waren mehrere Anrufe bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen, in denen Menschen über Atemwegsreizungen klagten. In der Folge wurde das Einkaufszentrum geräumt und insgesamt sieben Personen vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand, sodass alle wieder entlassen werden konnten.

Eine schwangere Frau begab sich nachfolgend auf eigene Veranlassung ins Krankenhaus. Nachdem Untersuchungen der Feuerwehr keine Beeinträchtigungen mehr feststellen konnten und sich auch keine Hinweise auf die versprühte Substanz ergeben hatten, konnte das Einkaufszentrum gegen 15.40 Uhr wieder geöffnet werden.

Tatverdächtiger mit blonden Haaren und dicker Statur

Im Zusammenhang mit dem Versprühen der Substanz ist der noch unbekannter Mann aufgefallen, unmittelbar bevor mehrere Personen in seiner Nähe zu husten begannen und der sich in der Folge in unbekannte Richtung entfernte.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Der Mann wird als etwa 45 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und mit blonden Haaren beschrieben. Er hatte eine korpulente bis dicke Statur, ein rundliches Gesicht, einen leichten Bartansatz und war dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (pol)