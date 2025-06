Redewendungs-Quiz: Buch und Eintritte ins Heimatmuseum zu gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt« ist der Titel einer aktuellen Sonderausstellung, die noch bis Oktober im Reutlinger Heimatmuseum zu sehen ist. Kuratiert vom Bamberger Forscher Dr. Rolf-Bernhard Essig, beleuchtet sie die Ursprünge und Bedeutungen von Sprichwörtern, Redewendungen und Bonmots. Laut Essig gibt es allein im Deutschen etwa 300.000 geflügelte Worte. Rund 100 von ihnen nimmt jeder Muttersprachler täglich und meist unwillkürlich in den Mund.

Mitunter werden Sprichwörter allerdings auch falsch verwendet. Sei’s, dass ihr exakter Wortlaut in Vergessenheit geraten ist, sei’s, dass sich ihre Bedeutung den Menschen im Jetzt und Hier heute nicht mehr erschließt. Deshalb mal nachgehakt: Wie gut kennen sich die GEA-Leser mit geflügelten Worten der deutschen Sprache aus? Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf eines von zehn Exemplaren des Buchs »Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt – die lustigen Geschichten hinter unseren Redensarten« von Dr. Rolf-Bernhard Essig plus je zwei Eintritte für die Sonderausstellung im Heimatmuseum. Viel Erfolg!