Reden und Rituale: Das ist das Programm für den Reutlinger Schwörtag

REUTLINGEN. Zum 17. Mal feiern die Reutlinger Bürger und Bürgerinnen von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, den Schwörtag in Reutlingen. 2005 wieder ins Leben gerufen, hat sich das Fest schnell zu einem kulturellen Höhepunkt entwickelt. Der Schwörtag lockt jedes Jahr Gäste aus der ganzen Region an.

Festumzug und fetzige Klänge stehen am Schwörtags-Wochenende – neben vielen anderen kulturellen Highlights – auf dem Programm. Dazu zählen ein Vortragsabend, abwechslungsreiche Livemusik und die traditionellen Feierlichkeiten am Schwörtag selbst mit Festumzug, Fahnenflaigen und Schwur. Der mittelalterliche Markt im Volkspark ist ebenfalls wieder Teil des Rahmenprogramms.

- Freitag, 14. Juli

Den Auftakt bildet am Freitag traditionell ein von Geschichtsverein und städtischem Kulturamt gemeinsam veranstalteter Vortragsabend. Professor Dr. Hans Jörg Hennecke, Geschäftsführer der Handwerkskammer Nordrhein-Westfalen, spricht zum Thema »Starke Kommunen, starker Mittelstand – warum wir auf die kreativen Kräfte der kleinen Einheiten setzen müssen«. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Foyer des Reutlinger Rathauses, der Eintritt ist frei.

- Samstag, 15. Juli

Der Samstagabend steht ganz im Zeichen der musikalischen Unterhaltung. Auf dem ehemaligen Schwörhof beim Friedrich-List-Gymnasium stimmt die seit über hundert Jahren bestehende Stadtkapelle des Musikvereins Reutlingen ab 18 Uhr unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Markus Frieß auf die große Veranstaltung ein. Das Repertoire der Stadtkapelle umfasst alle Facetten der Blasmusik, von der modernen Unterhaltungsmusik mit Rock, Pop und Swing, mit Big-Band-Arrangements und Gesangstiteln bis hin zur traditionellen Blasmusik mit Polka und Märschen.

Auf die Kapelle folgt die Band Karaboom, die 2022 beim Deutschen Rock- und Pop-Preis zur besten Pop- und Rockband ausgezeichnet wurde. Das vierköpfige Ensemble macht den Sommerabend von 20 bis 23 Uhr mit Coversongs und eigenen Songs zum musikalischen Erlebnis.

- Sonntag, 16. Juli

Höhepunkt der Feierlichkeiten am Schwörtag-Wochenende ist der Sonntag. Um 9.40 Uhr geht’s los mit den Turmbläsern, um 10 Uhr beginnt der ökumenische Gottesdienst in der Marienkirche mit Dekan Marcus Keinath, Pfarrer Roland Knäbler und Pfarrerin Sabine Großhennig. Der anschließende Festzug mit Fahnenträgern und Gruppen zieht gegen 11 Uhr von der Marienkirche über den Marktplatz zum Schwörhof beim Friedrich-List-Gymnasium. Hier schließt sich um 11.30 Uhr das Schwörtagszeremoniell mit einer Rede von Oberbürgermeister Thomas Keck und dem Schwörtagsschwur an.

Umrahmt wird das Zeremoniell von Auftritten des Fahnenflaigers, der Reutlinger Stadtkapelle, den Schulchören des Friedrich-List-Gymnasiums und dem Reutlinger Liederkranz sowie der Stadtgarde und der Schützengilde Reutlingen. Die historischen Rituale wie das Fahnenflaigen, das Turmblasen und das Böller- und Salutschießen wurden auf die Neuzeit übertragen und können an diesem Tag hautnah miterlebt werden.

Eine Gebärdensprachdolmetscherin wird das Schwörtagszeremoniell und die Schwörtagsrede für Menschen mit Hörbehinderung in Gebärdensprache übersetzen. Um eine gute Sicht auf die Dolmetscherin zu haben, dürfen betroffene Menschen im vorderen rechten Bereich des Schwörhofs Platz nehmen.

Nach dem offiziellen Teil beginnt der unterhaltsame Nachmittag mit Tänzen der donauschwäbischen Tanz- und Folkloregruppe aus Reutlingen sowie dem Bosch Swing & Dance Orchestra unter der Leitung des bekannten Saxofonisten Magnus Mehl. Das Motto des Orchesters, das aus einem großen Repertoire schöpfen kann: »Music for life«. Ins Unterhaltungsangebot reiht sich auch das Naturtheater Reutlingen mit musikalischen Ausschnitten aus den aktuellen Stücken »Sister Act« und »Der Zauberer von Oz«.

Beim Kinderprogramm im Mensahof des List-Gymnasiums werden von 11.30 bis 14.30 Uhr Ritterhelme gebastelt, Haare mittelalterlich frisiert, und die Trachten- und Volkstanzgruppe Ohmenhausen zeigt, wie man Seile selber dreht. Für die Bewirtung sorgen Reutlinger Vereine, Bäcker und Metzger sowie die Oberstufe des Friedrich-List-Gymnasiums.

- Mittelalterlicher Markt

Ein weiteres Highlight des Schwörtag-Wochenendes ist der große mittelalterliche Markt im Volkspark. Er öffnet ab Freitag zwischen 17 und 23 Uhr seine Pforten. Besucher erwartet ein buntes Treiben: Handwerker, Händler, Musiker, Gaukler und Schwertkämpfer sorgen auch am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr für mittelalterliche Stimmung.

- Verkehr

Das Schwörtagsfest in Reutlingen findet am Friedrich-List-Gymnasium sowie in der angrenzenden Kanzlei-, Kloster und Deckerstraße statt. Daher ist die Einfahrt in diese sowie in die Nürtingerhofstraße am Samstag von 8 bis etwa 1 Uhr und am Sonntag von 9 bis etwa 16.30 Uhr nicht möglich.

Die Einfahrt in die Marchtalerhofstraße ist allerdings frei. Sie dient der Abfahrt aus der Linden- und Weingärtnerstraße. Um großräumiges Umfahren wird gebeten, damit sich die Verkehrssituation nicht weiter verschärft.

Wegen der Aufbauarbeiten sind die Parkplätze vor dem Friedrich-List-Gymnasium in der Kanzleistraße ab Freitag 7 Uhr bis einschließlich Sonntag gesperrt. Gleiches gilt am Samstag und Sonntag für die umliegenden Parkplätze an der Kanzleistraße.

- Hintergrund

Der Schwörtag war in der Reichsstadt Reutlingen vom 14. Jahrhundert bis zum Jahr 1802 das zentrale politische Ereignis der Achalmstadt und zugleich ein allgemeiner Festtag: »Ein Tag demokratischen Frohsinns«, wie ihn der Chronist Christoph Friedrich Gayler bezeichnete.

Dieser Tag, immer am zweiten Sonntag nach dem 4. Juli, dem Ulrichstag, begangen, war der Tag, an dem jedes Jahr aufs Neue einerseits die Bürgermeister der Reichsstadt vorgestellt, gewählt und vereidigt wurden, andererseits die Bürgerschaft auf die neue Regierung eingeschworen wurde. Die Bedeutung des Schwörtags erklärt sich aus der aus dem Jahr 1374 stammenden Verfassung der Reichsstadt. (a)

