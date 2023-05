Quiz lösen und Tickets für Traumland und Ravensburger Spieleland gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was gibt es Lustigeres als einen Tag im Freizeitpark? Die Pfingstferien stehen vor der Tür. Wer da den Kindern oder Enkeln eine Freude machen will, der nimmt am GEA-Quiz der Woche teil. Zu gewinnen gibt es auch diesmal wieder tolle Preise: viermal zwei Eintrittskarten für das Traumland bei der Bärenhöhle in Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb (Kreis Reutlingen), einmal drei Eintrittskarten für das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis), drei Holzspielesammlungen und zwei Lunchboxen. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)