REUTLINGEN. Die Mutschel ist ein Traditionsgebäck, das es in dieser Form nur in Reutlingen gibt. Und das Beste: Es gibt sogar eine Art Feiertag, an dem um das Gebäck gespielt wird. Da trifft es sich gut, dass der im Quiz der Woche zehn Gutscheine für jeweils zwei Mutscheln der Reutlinger Bio-Bäckerei Berger verlost. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost. Diese werden schriftlich benachrichtigt und im GEA mit veröffentlicht. (GEA)