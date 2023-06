Quiz lösen und Gutschein für Royal Donuts Reutlingen gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Heute ist der National Donut Day, der insbesondere in den USA zelebriert wird. In Deutschland spielt er zwar allenfalls eine untergeordnete Rolle, dessen ungeachtet hat das süße Kringel-Gebäck in der Bundesrepublik aber längst ebenfalls zahlreiche Liebhaber gefunden. An Sie wendet sich diese Auflage des »Quiz der Woche«, bei der es Preise von Royal Donuts Reutlingen (Weibermarkt 9) zu gewinnen gibt: 3 Einkaufsgutscheine à 10 Euro und 7 Gutscheine à 5 Euro. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost, schriftlich benachrichtigt und im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)