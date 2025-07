Prominenter Redner kommt zum Reutlinger Schwörtag

Die gelbe Flagge der ehemaligen Reichsstadt und jene der heutigen bundesdeutschen Stadt Reutlingen bei einem Festzug durch die Wilhelmstraße am Schwörtag.

REUTLINGEN. Beim diesjährigen Reutlinger Schwörtagsvortrag am Freitag, 11. Juli, ist mit Professor Dr. Julian Nida-Rümelin ein prominenter Redner zu Gast. Der Philosoph und Buchautor war Staatsminister für Kultur im Kabinett Schröder und hatte bis 2020 den Lehrstuhl für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig Maximilians Universität in München inne.

Die von Kulturamt und Reutlinger Geschichtsverein gemeinsam vorbereitete Veranstaltung am Beginn des Festwochenendes möchte aktuelle gesellschaftliche Themen mit Kerngedanken demokratischer Schwörtagstradition in den einstigen Reichsstädten verbinden.

Rolle der Zivilkultur

Zum diesjährigen Vortrag über die »Krise der Demokratie und ihre Überwindung aus dem Geist der Stadt« schreibt Nida-Rümelin: »Es besteht zwar eine große Übereinstimmung, dass sich die Demokratie in einer Krise befindet, aber unklar ist, worin diese eigentlich besteht und wie sie zu beheben ist.« Der Referent wird sich deshalb mit der grundlegendsten und wichtigsten aller politischen Fragen befassen, nämlich was Demokratie als Staats- und Gesellschaftsform ausmacht und welche Rolle dabei die Zivilkultur spielt.

Julian Nida-Rümelin lehrte Philosophie und politische Theorie an der Universität München. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Artikel. FOTO: PR Julian Nida-Rümelin lehrte Philosophie und politische Theorie an der Universität München. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Artikel. FOTO: PR

Seine These ist, dass die antike wie die moderne Demokratie aus einer urbanen Kultur hervorgegangen ist und daher ihre aktuelle Krise auch nur »aus dem Geist der Stadt« überwunden werden kann.

Julian Nida-Rümelin ist seit 2022 Gründungsrektor der Humanistischen Hochschule Berlin, zudem Mitglied bedeutender wissenschaftlicher Vereinigungen. Er leitet das Bayerische Forschungsinstitut für digitale Transformation und ist Honorarprofessor an der Berliner Humboldt Universität. Anfang August erscheint sein politisches Hauptwerk »Was Demokratie ausmacht und wie sie aus der Krise kommt«.

Stehempfang mit Austausch

Wie immer gibt es im Anschluss an den Vortrag bei einem Stehempfang die Möglichkeit, das Gehörte zu bereden und sich auszutauschen. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, der Zugang zum Foyer ist über die Freitreppe vom Marktplatz her möglich. Von der Tiefgarage Rathaus gelangt man über den Aufzug direkt ins Rathausfoyer. Um eine Anmeldung bei der Geschäftsstelle wird gebeten. (eg)

07121 303 2386

geschichtsverein@reutlingen.de