Pool-Party mit Musik und Action im Reutlinger Freibad

Feuchtfröhliches Vergnügen: Beim Freibadfest locken wie in früheren Jahren viele Attraktionen in und an den Becken.

REUTLINGEN. Wenn Reutlinger Bäder, Stadtwerke Reutlingen und Kreissparkasse Reutlingen zum großen Wellenfreibadfest einladen, ist in und an den Becken der Freizeitanlage im Markwasen Kurzweil geboten. So auch in diesem Jahr, wenn am Sonntag, 30. Juli, die beliebte Pool-Party steigt: von 13 bis 18 Uhr und als actionreiches, buntes Kinder- und Jugendfest im Wellenfreibad statt.

Teamgeist gefragt

Ein Blick in das abwechslungsreiche Programm des Pool-Party-Teams von H2O legt nahe, dass für jeden etwas dabei sein dürfte, und dass an diesem Nachmittag für reichlich Stimmung gesorgt sein wird. Gefragt sind beim diesjährigen Freibadfest Kreativität, Geschicklichkeit und Teamgeist.

Unter anderem erwarten die Gäste ein großes Animationsprogramm mit Spielen im und am Wasser, Musik und Aqua-Fun mit vielen herausfordernden, spannenden Wasser-Spielgeräten, eine riesige Hüpfburg sowie eine Tombola, bei der zwei Fahrrädern als Hauptgewinne winken.

Damit die Sicherheit während der Veranstaltung jederzeit gewährleistet ist, werden alle Spielaktionen vom Freibad-Team, der DLRG und den Mitarbeitern von H2O beaufsichtigt. Für das Freibadfest wird kein zusätzlicher Eintritt erhoben. Mit dem regulären Eintrittsgeld können alle Aktivitäten in Anspruch genommen werden. (GEA)