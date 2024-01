Polizei fahndet weiter nach Reutlinger Tankstellen-Räuber

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Unbekannter hat am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr in Reutlingen eine Tankstelle überfallen. Der maskierte Täter bedrohte einen Angestellten mit einer Waffe und griff dann in die Kasse. Er erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe, heißt es von der Polizei. Anschließend rannte er in Richtung Sondelfinger Straße davon. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnte der Räuber unerkannt flüchten.

Der Angestellte blieb unverletzt. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 190 cm groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch am Abend vor Ort übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten.

Es werden insbesondere Zeugen gesucht, die am Mittwochabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Sondelfinger-/Storlachstraße gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Gesuchten geben können. (dpa/pol/sapo)