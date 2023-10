Pliezhausen: Anhänger mit sieben Tonnen Äpfeln kippt um

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. »Ich hab' gesehen, dass der Anhänger kippt und einfach nur noch das Steuer rumgerissen. Mir war klar, ich muss da weg.« Ziemlich gefasst wirkt die 28-jährige Frau, die an diesem Dienstagabend am Pliezhäuser Ortsausgang in Richtung Altenburg im Regen steht und ihr geistesgegenwärtiges Ausweichmanöver schildert.

Sie hatte ziemliches Glück im Unglück. Das Hundetraining war vorbei, sie wollte eigentlich nur nach Hause. Doch dann kam alles anders. Gegen 19.15 Uhr fuhr sie aus Richtung Altenburg kommend auf der B 297 nach Pliezhausen ein. Ihr kam ein Traktor entgegen, der zwei Anhänger mit jeweils rund sieben Tonnen Äpfeln zog. Dieser krachte auf einen Mercedes, der vor ihm fuhr und gebremst hatte, weil er nach links auf ein Grundstück einbiegen wollte.

Immense Wucht

Die Wucht von Unfall und Bremsung muss immens gewesen sein: Der Traktor, der von einem 35-jährigen Mann gefahren wurde, drehte sich um nahezu 180 Grad auf der Fahrbahn. Rund sieben Tonnen Äpfel aus dem zweiten Anhänger ergossen sich auf die Fahrbahn, der erste Anhänger blieb wie durch ein Wunder stehen.

Das Auto wurde vom sich drehenden Traktor getroffen. Foto: Steffen Schanz Das Auto wurde vom sich drehenden Traktor getroffen. Foto: Steffen Schanz

Die 28-jährige Autofahrerin sah das Übel kommen, reagierte blitzschnell und wich noch auf den Bordstein aus. Eine vor ihr fahrende 23-Jährige Frau schaffte das nicht mehr. Ihr Auto wurde vom sich drehenden Traktor getroffen, sie wurde leicht verletzt. Sonst erlitt niemand Verletzungen. Auch nicht der 13-jährige Mitfahrer des Traktors.

Am Unfallort riecht es eine Stunde nach dem Crash stark nach Most. Mehrere Polizisten vermessen die beteiligten Fahrzeuge, die Fahrer warten auf ihre Vernehmung. Etwas entfernt stehen sechs Männer neben einem Lastwagen: Mitarbeiter der Firma des Traktorfahrers, und Mitarbeiter einer befreundeten Firma. Sie sind für erste Aufräumarbeiten gekommen, wenn die Polizei ihre Spurensicherung beendet hat. Dass sich diese aufwendig gestalten werden, ist schon absehbar: Die Äpfel sind stellenweise ein einziger Brei auf der Fahrbahn.

Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefonnumer 07071 972 8510 um Zeugenhinweise. (GEA)