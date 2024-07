Frank Hofacker (links) wurde einstimmig wiedergewählt. Dem Ortsgemeinderat gehören weiterhin an (von links): Hans-Walter Backes, Franziska Grotzke, Jürgen Wurster, Tanja Münch, Hans-Peter Riehle, Thomas Bader, Stefanie Bartos-Scott, Erich Diebold. Dieter Metzger, Tim Schultze. Foto: Gabriele Böhm Frank Hofacker (links) wurde einstimmig wiedergewählt. Dem Ortsgemeinderat gehören weiterhin an (von links): Hans-Walter Backes, Franziska Grotzke, Jürgen Wurster, Tanja Münch, Hans-Peter Riehle, Thomas Bader, Stefanie Bartos-Scott, Erich Diebold. Dieter Metzger, Tim Schultze. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.