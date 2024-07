Einbrecher stiehlt Lautsprecher aus Altenburger Vereinsgebäude

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In ein Vereinsgebäude in der Neckartalstraße in Reutlingen-Altenburg ist im Laufe des Mittwochs eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Zwischen Mitternacht und 13 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein Fenster und gelangte so in einen dahinterliegen Büroraum. Im Inneren brach er anschließend mehrere Türen zu einer angrenzenden Gaststätte auf, aus der er einen Lautsprecher entwendete. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (pol)