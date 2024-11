Pflanzen und regionale Kulinarik bei den Betzinger »Winterfreuden«

Regionale Angebote lockten die Besucher am Sonntag in das Betzinger Gartencenter.

REUTLINGEN-BETZINGEN. Normalerweise dreht sich bei der Gartenbaumschule Schlotterbeck in der Poststraße alles um Pflanzen und den eigenen Garten. Seit elf Jahren laden die Besitzer Irmgard und Martin Großmann ihre Gäste aber auch zu den traditionellen »Winterfreuden« ein. Am Sonntag bot der »Stimmungsmarkt« neben dem vielen Grün wieder Köstlichkeiten wie Pinsa, Maronen oder Wein von regionalen Händlern. Das Konzept komme in der Umgebung gut an, so Martin Großmann. Von den zehn Ausstellern aus dem Kreis Reutlingen, die ihre Produkte auf dem Gelände anbieten, waren die meisten zum wiederholten Mal vor Ort. Auch unter den Besuchern befanden sich viele Stammgäste. Zum Mittag läuteten bereits rund 200 Menschen die Winterzeit mit Bratäpfel, Punsch und Glühwein ein.

Familienbetriebe abseits vom Mainstream

Für die Familie Großmann ist es wichtig, kleinere regionale Geschäfte in den Mittelpunkt zu stellen: »Gerade in Zeiten, in denen nur große Ketten in der Innenstadt zu finden sind, suchen die Leute Händler, mit denen man reden kann und sich willkommen fühlt«, sagt Martin Großmann. Daher wählen er und seine Frau Irmgard, die den Pop-up-Store »Stilkonzepte« für Schmuck und Mode führt, nur Familienbetriebe aus, »die mit Leib und Seele dabei sind - abseits vom Mainstream.« Im Vordergrund stehe bei den »Winterfreuden« immer noch der Garten, aber »viele Menschen kommen natürlich für die leckeren, hausgemachten Bratäpfel«, gibt der Leiter der Baumschule zu.

Neben den Bratäpfeln der Familie Degner sorgte auch der Reutlinger Minikuchen-Bäcker für lange Warteschlangen und große Augen. Während die vielen Erwachsenen die kulinarische und pflanzliche Vielfalt für sich entdeckten, sammelten sich die Kleinen unter den Besuchern beim Kerzenziehen. Der Wintermarkt des Ehepaars Großmann schloss die Tore am späten Nachmittag, bevor es dann im nächsten Jahr zu Beginn der kalten Jahreszeit wieder weitergeht. (GEA)