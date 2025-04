Leerstehendes Gebäude in Betzingen brannte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in der Auwiesenstraße in Reutlingen gekommen. In einem leerstehenden Gebäude kam es laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung, der einen Schaden von ca. 150.000 Euro verursachte. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Reutlingen übernommen. Die Feuerwehr war mit insgesamt neun Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand rasch löschen. Auch das Deutsche Rote Kreuz sowie die Kräfte der Malteser waren im Einsatz. (pol)