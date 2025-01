Notaufnahmen der Kliniken in Reutlingen und Münsingen kurzzeitig abgemeldet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Notaufnahmen der Kreiskliniken Reutlingen waren am Montagabend kurzzeitig abgemeldet. Das meldeten die Kreisklinken in den sozialen Netzwerken. Betroffen waren das Klinikum am Steinenberg in Reutlingen und die Albklinik in Münsingen. »Aufgrund eines Netzwerkproblems sind wir gezwungen, unsere Notaufnahmen abzumelden«, hieß es in einem Statement der Kreiskliniken um 17.30 Uhr. Bei medizinischen Notfällen sollten andere Kliniken aufgesucht oder der Notruf unter 112 gewählt werden. »Der Krisenstab der Kreiskliniken arbeitet mit allerhöchster Priorität an der Behebung des Problems«.

Die Entwarnung folgte bereits 45 Minuten später: »Das technische Problem in unserem Netzwerk wurde erfolgreich behoben, und unsere Notaufnahmen stehen ab sofort wieder uneingeschränkt zur Verfügung.« (GEA)