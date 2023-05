Nicht nur für Papis: Das ist am Vatertag im Reutlinger Volkspark geplant

Richtig ausgestattet, ist das Wandern am Vatertag das reinste Vergnügen. Im Reutlinger Volkspark gibt es obendrein Livemusik und andere Angebote.

REUTLINGEN. Auch dieses Jahr wird der Reutlinger Volkspark wieder Schauplatz des Spiel- und Wandertags an Himmelfahrt. Am Donnerstag, 18. Mai, laufen schon ab 9 Uhr die Grills und Pommes-Fritteusen auf Hochtouren. Die Wanderstrecke ist bis dahin mit den bekannten blauen Pfeilen markiert, sodass die ersten Wandergruppen vom Volkspark aus losstarten können. Auf der Pfullinger Seite des Georgenbergs, am »Kleinen Parkplatz« werden die Wanderer von den Handballern mit roten Würsten und Getränken erwartet.

Spielspaß für Kinder

Ab 10 Uhr ist im Park einiges für die Kinder geboten. Auf der Spielstraße können viele verschiedene Stationen bespielt werden. Wer alle Aufgaben meistert, bekommt einen kleinen Preis. Parallel dreht sich das Glücksrad des GEA zugunsten der Handball-Jugend, nahe dem Café-Zelt. Der »Riesenkicker« ist natürlich auch wieder mit von der Partie.

Ab 11 Uhr spielt die Band »Time Square« bekannte Hits von den Beatles bis AC/DC. Genügend Platz zum Verweilen bieten die 100 aufgestellten Biertische im Volkspark-Pavillon und zusätzlich Stehtische. Nach Ansage das Tanzbein schwingen – in den Musikpausen werden die Stoke-Boat-Promenaders und ihr »Caller« das Ruder übernehmen. Der Verein aus Tübingen bringt den Square Dance aus den USA, welcher geprägt ist von Figuren aus den Volkstänzen der Einwanderer, mitten rein in den Reutlinger Volkspark. Als besonderes Bonbon können die Gäste gerne direkt mitmachen, und bekommen schnell die nötigen Grundschritte beigebracht. Der »Caller«, eine Art Ansager, bestimmt lautstark die Figuren, die getanzt werden sollen. Organisiert wird das Schmaus- und Spielfest von der Handballabteilung der TSG Reutlingen in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Reutlingen und dem GEA. (eg)