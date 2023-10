Neuer Reutlinger Amtsgerichtsdirektor Christian Wollmann will ein »Kümmerer« sein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dem Rechtsstaat, und damit unserer Demokratie, will der neue Direktor des Amtsgerichts Reutlingen als »Kümmerer« dienen. Bei seiner Amtseinführung am Montag betont der 42 Jahre junge und vom Oberlandesgericht Stuttgart kommende Jurist Dr. Christian Wollmann, Recht müsse Recht bleiben.

Er selbst habe sich vorgenommen, in den ersten 100 Tagen wenig zu verändern, »sondern zuzuhören«. Welche Bedeutung sein Posten und auch sein Amtsvorgänger Friedrich Haberstroh hat, lässt sich an der Fülle von Prominenz im großen Sitzungssaal des Landratsamtes ablesen: Anwesend sind neben diversen hohen Repräsentanten der Landesjustiz auch Landrat Dr. Ulrich Fiedler, Reutlingens OB Thomas Keck sowie führende Köpfe von Polizei und anderen Behörden, die sich mit Menschen befassen, die mit dem Recht in Konflikt geraten.

Bei der Verabschiedung und Amtseinführung würdigt Landgerichtspräsident Reiner Frey mit hörbarer Verbundenheit den bisherigen Amtsgerichtsdirektor Haberstroh, der »von der Arbeitsstruktur her ein Allrounder« gewesen sei. Die »Zugewandtheit und Hilfsbereitschaft« des Juristen und Radfahrers, der 17 Jahre lang an der Gartenstraße die Behörde geleitet hat, sei unvergessen.

Den Nachfolger Wollmann charakterisiert Frey mit den Worten, »Sie sind persönlich in Ordnung und in der Sache voll auf Zack«. Haberstroh redet kürzer als alle anderen Laudatoren, dafür aber umso eindrücklicher. »Ich hatte ein erfülltes Leben«, meint er lächelnd. (GEA)